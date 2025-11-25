¡ÚÃÞ¸åÂë¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯¡¡1Ç¯ÌÜ¤Ë2ÅÙ¼ê½Ñ·Ð¸³¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¾è¤ê±Û¤¨Íèµ¨¤Ï½é°ÂÂÇ¡¢½éËÜÎÝÂÇÁÀ¤¦
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯ÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯7·î¤Ë±¦Éª¡¢9·î¤Ëº¸¼ê¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤ÏÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ê½Ñ¤»¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÀþµé¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾ÍèÁü¤ò¹Í¤¨¤Æ¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤Ë»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ËÜ¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¡£ÆÃ¤ËÂº·É¤¹¤ëÉã¡¦À¿°ì¤µ¤ó¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ËÜ¤«¤é¶¯¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¿ÍÀ¸¤Î»Ø¿Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¥±¥¬¤Ëµã¤¤¤¿¡£±§Ìî¤Ï7·î¤Ë±¦Éª¤Î¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë9·î¤Ëº¸¼ê¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸½ºß¤ÏÍè½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î´°Á´Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤«¤éÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·ÉÔ°Â¤Ë¤«¤é¤ì¤¿¡£±¦Éª¤ÎÄË¤ß¤ËÇÈ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¥×¥ì¡¼¤Ï²ÄÇ½¤Ç¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡È1·³¤Ç143»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·Â³¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡£¡ÖÌÜÀè¤Î2¡¢3Ç¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯10Ç¯¸å¤âÀïÎÏ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¡£¤³¤ÎÀè¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤é¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÉ½ñ¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤À¡£Ä«ÈÕ¤ËËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢ËèÇ¯18ºý¤Û¤ÉÆÉÇË¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤â´Ö¤â¤Ê¤¯Ã£À®¤¹¤ë¡£±§Ìî¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ¤È¤Ï¡È°ìÈÖ³Ø¤Ù¤ë¤â¤Î¡É¤Ç¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¡£Áá¼Â2Ç¯¤Ç¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÈÀÕÇ¤´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤Ê¡É¤È¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â°Õ¼±Åª¤ËÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Éã¡¦À¿°ì¤µ¤ó¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ËÜ¤ÎÃæ¤ËÆÃ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿°ìºý¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎºÇ¹â¤ò°ú¤½Ð¤¹¹Í¤¨Êý¡×¡ÊÃø¼Ô¡¦ÉÛ»ÜÅØ¡Ë¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£Â¾¹»¤ÎÁª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡È¤¢¤¤¤Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é²¶¤â¡É¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¡Ö¡È¤¢¤¤¤Ä¤¬¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¾¿ÍËÜ°Ì¤Î¹Í¤¨¡£¼«Ê¬¤¬º£¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»×¹Í¤¬¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¡¢·ë²Ì¤Ë¤âÉ½¤ì¡¢¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¡×¤ÈËÜ¤Î³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¼È¾¿È¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÇ·â¤Ç¼´¤È¤Ê¤ë±¦Â¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ìËÜÂ¤ÇÎ©¤Ä»þ¤Ë¡¢¼´Â¤Î¸Ô´ØÀá¤¬Éâ¤¯¤«¤éÎÏ¤¬Æ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¡£º¸Â¤ò¾å¤²¤ëÁ°¤«¤é¼´Â¤òÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤ÈÊÂ¿Ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤ËÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤ÇÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬Ãæ¤À¡£
¡¡Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö1·³½é¥Ò¥Ã¥È¡¢½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤µ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÎÅö¤¿¤ëÉñÂæ¤ÇÈ¯´ø¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë
¡¡¡þ±§Ìî¡¡¿¿¿ÎÏ¯¡Ê¤¦¤Î¡¦¤·¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë7·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î19ºÐ¡£¾®4»þ¤Ë±º°Â¥Ù¥¤¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¾®6»þ¤ËU12ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï»ÔÀî¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£Áá¼Â¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢24Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¡£Æ±Ç¯9·î¤ÎU18¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï°ìÎÝ¼êÉôÌç¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¹â¹»ÄÌ»»64ËÜÎÝÂÇ¡£¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÆþÃÄ¡£1¥á¡¼¥È¥ë78¡¢82¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£