¡ÚÃë´ÖÎ¤¼Ó¡¡¤Ò¤ë¤Þ¤Î¥Þ¥ëÈë¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¤Î¡Ö¤¤¤Þ¤Î¥×¥ÁÇº¤ß¡×
¡¡ÃÞ¸å¤Ç´èÄ¥¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¤Î¡¢ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥ëÈë¡×¤òÃµ¤ë¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£Âè21²ó¤Ï¡¡¡Ö¤¤¤Þ¤Î¥×¥ÁÇº¤ß¡×
¡¡¡ù¥¶¥¤¥ì¥óÆâÌî¼ê¡áÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤
¡¡ÂÎ½Å¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤Ç4¥¥í¤Û¤É¤·¤«Áý¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿©»ö¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÕ¤´ÈÓ¤Ï¤ªÊÆ¤òÂ¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎÌ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤á¤Ê¤ªÃãÏÒ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤á¤Ë¤è¤½¤Ã¤Æ¤ë¡×¡£¤ª¤«¤ï¤ê¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡£ÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡ÈÊ¢¼·Ê¬°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦ºîÀï¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ä¹¥¤¤Ê´Ö¿©¤Ï¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¸å¤Ë¿©¤Ù¤ë¥¹¥â¡¼¥¯¥Á¥¥ó¤È¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡£
¡¡¡ùº´ÁÒ¡Ê¿Í¥Ù¥ó¤Ë¶®¤Îµì»úÂÎ¤Î¥Ä¥¯¥ê¡Ë»ËÏ¯ÆâÌî¼ê¡á¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¹¤®¤ë
¡¡¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò²æËý¤¹¤ë¤¤Ä¤µ¤¬Â¾¤Î¿Í¤È°ã¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÌÜ¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¤Ï102¥¥í¤Ç¡¢ºÇ½ÅÎÌ»þ¤Î115¥¥í¤«¤éÅØÎÏ¤·¤Æ¸ºÎÌ¡£¸½ºß¤¬¥Ù¥¹¥ÈÂÎ½Å¤Î¤¿¤á°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡£º£¤Ï¤ªÀµ·î¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Î¿©¤Ù²á¤®¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ä°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ç¤¢¤ëñ»Ò¤Î¿©¤ÙÊý¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡Ö¿Ý¤´¤·¤ç¤¦¡×¡£¿Ý¤Ë¤³¤·¤ç¤¦¤òÆþ¤ì¤¿¥¿¥ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£