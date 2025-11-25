¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È·ø¼Â¤À¡×ÀäÉÔÄ´¤Ç11°ÌÅ¾Íî¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢±óÆ£¹Ò¤ÎÀèÈ¯ÂÔË¾ÏÀ¤¬¸½ÃÏ¤ÇÉâ¾å¡ª¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×
¡¡ÀäÉÔÄ´¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È»Ø´ø¤ò¤È¤ë¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºòµ¨¤Î¼çÎÏ¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡11·î22Æü¤ÎÂè12Àá¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç£°¡Ý£³¤È¼êÄË¤¤¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î¥¤¥Ö¥é¥¤¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤À¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØRousing The Kop¡Ù¤Ï11·î23Æü¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥Ê¥Æ¤Ï¤Ò¤É¤¤Ä´»Ò¤À¤¬¡¢¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë¤¬º£µ¨ÀäË¾¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏÈà¤ò»Ä¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Ä¤Ä¡¢Âå°Æ¤¬É¬Í×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡ÖÍ£°ìËÜ¿¦¤È¤·¤ÆÂåÌò¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤À¤¬¡¢Èà¤Î¥±¥¬¤ÎÌäÂê¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¤À¡£ÅÚÍË¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥´¥á¥¹¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥³¥Ê¥Æ¤ÎÄ¾¶á¤Î¥Û¥é¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¤Ï°ã¤¦¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÃ¯¤òµ¯ÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥³¥Ê¥Æ¤ÎÂåÌò¤È¤·¤ÆºÇÁ±¤ÎÁªÂò»è¤Ï¥´¥á¥¹¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÆüÄø¤ËÈà¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÅÚÍË¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¥í¥Ã¥È¤Ï¥³¥Ê¥Æ¤ò²¼¤²¤Æ¤«¤é¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤òCB¤È¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÉ¤¤¥×¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤À¡£ºÇ¶á¤Î¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¼ã¼êÁª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤È¤ÏÂç°ã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¹¥í¥Ã¥ÈÂÎÀ©¤Ç¼ç¼´¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤òºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÃæÈ×¤ÇÂåÌò¤È¤Ê¤ë¤ÏÃ¯¤«¡£Rousing The Kop¤Ï¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¼éÈ÷ÅªMF¤¬É¬Í×¤È»×¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤Ï¥ï¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥É¥¦¤¬¤Ä¤¤¤ËÎÏ¤ò¼¨¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦¤ò£¶ÈÖ¤Ë¤·¡¢¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤ò¸åÊý¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¤â¤Ã¤È·ø¼Â¤À¤í¤¦¡£¥¨¥ó¥É¥¦¤Ï2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Þ¥«¥ê¥¹¥Æ¥ë¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬º£¸å¡¢¤½¤ì¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤òÉÑÈË¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÊÁ°Èà¤Ï¤³¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤À¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤ÎÁªÂò»è¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Èà¤¬º£¤Î¥ì¥Ã¥º¤¬¸þ¤«¤¦¤Ù¤Æ»¤Î¤è¤¦¤À¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä¥³¥Ê¥Æ¤Ï¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¿¦¤ÎCB¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï£±·î¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¼éÈ÷¤ÎÅÚÂæ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÁªÂò»è¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦¤È¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤Ï»î¹çÃæ¤ËÌò³ä¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ±þ¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦µ¡Ç½¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ°¤Î½ÐÍè¤Ë¤¢¤ëÁª¼ê¤ò³°¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡º£µ¨£¶ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢11°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¼¡Àï¤Ï26Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇPSV¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£²¤½£ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð·÷Æâ¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¤ÎºÓÇÛ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
