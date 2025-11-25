Ãæ¹ñ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¶áÌ¤ÍèÁü¤¬·Áºî¤é¤ì¤ë¡½¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»²¹Í¾ÃÂ©¤Ï22Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¶áÌ¤ÍèÁü¤¬·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥í¥·¡¼¥¹¥«¥ä¡¦¥¬¥¼¡¼¥¿¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢21Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¹½£¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤ò¼¨¤¹¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢BMW¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡¢¥È¥è¥¿¡¢¥Û¥ó¥À¡¢Æü»º¡¢µ¯°¡¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ä¡¢NIO¡¢XPeng¡¢Li Auto¡¢Xiaomi¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢CATL¤äHuawei¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼ÖºÜÅÅÃÓÂç¼ê¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Âç¼ê¤â½ÐÅ¸¤·¡¢¿··¿¼Ö93Âæ¤ò´Þ¤à1085Âæ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Ï¥í¥·¥¢»Ô¾ì¤Ë¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¹½£¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼
µ»ö¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥ª¥·¥Ý¥Õ»á¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿··¿¼Ö¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£Ãæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ÎÅý¹ç¤Ê¤É¤Ç¼Â¸³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Á³ÊÀÇ½Èæ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¹ñ³°¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¥í¥·¥¢¤ËÄ¾ÀÜ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·À¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¶áÌ¤ÍèÁü¤¬¤½¤³¤Ç·Áºî¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î½é¸ø³«¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÀìÌç²È¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤Ëµ®½Å¤Ê»²¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¼çºÅ¼Ô¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤â¼è¤ê¾å¤²¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤ËÃæ¹ñ¼Ö¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤âÃæ¹ñ¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔËþ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬79¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢²óÅú¼Ô¤Î39¡ó¤¬Ãæ¹ñ¼Ö¤Î¹ØÆþ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë