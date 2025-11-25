¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¡ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡ª¥ÉS½÷»ÒÀ¸ÅÌÌò¡¡ÎëÌÚÊ¡¤È¥Æ¥ìÅì¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¡¡ÍèÇ¯4·î¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ë½é¼ç±é¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¡ÊÊüÁ÷Æü»þÌ¤Äê¡Ë¤Ç¡¢ÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤òÀº¿ÀÅª¤Ë»ÙÇÛ¤¹¤ë¥ÉS¤ÊÌäÂê»ù¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡²¡¸«½¤Â¤»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£Æâµ¤¤ÊÀ³Ê¤ÎÃæ³ØÀ¸¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤¬¾×Æ°Åª¤ËÆ´¤ì¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÂÎÁàÃå¤òÅð¤ß¡¢¤½¤Î¸½¾ì¤ò¶öÁ³µï¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê¤¢¤Î¡Ë¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë¼ç½¾´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢»×½Õ´üÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹â¹»À¸¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¼«¾Î¡ÖÊÑÂÖ¡×¤Ç¡¢¸¶ºî¤Ç¤â¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÆ°¤äÀÅª¤ÊÈ¯¸À¤¬Â¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¢¤Î¼«¿È¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¡¢»õ¤Ë°á¡Ê¤¤Ì¡ËÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ü¥Ö¥«¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤êÅ¬Ìò¤À¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢ºòº£¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£ÆÇÀåÈë½ñ¤ä¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É±é¤¸¤ëÌò¤ÎÉý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£º£ºî¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤Î2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ÊÌòÌ¾¤Î¡ËÃçÂ¼¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ¤â¡Ö¡Ê±é¤¸¤ëÌò¤Î¡Ë»ý¤ÄÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤Ï¡¢Èà¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎËÍ¤â¡¢º£¤ÎËÍ¤â¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌò¤Ë¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢ã¸¶ºî¡¦²¡¸«»áÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¢ä¸¶ºî¤Î²¡¸«»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¢¤Î¤ÈÎëÌÚ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡£2¿Í¤Î¼ç½¾´Ø·¸¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»×½Õ´üÆÃÍ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê´¶¾ð¤ò¥À¡¼¥¯¤Ê¿§ºÌ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«²¡¸«ÀèÀ¸¤Ë¡¢ËÍ¤Î±é¤¸¤ë½ÕÆü¤¯¤ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤¢¤Î¤â¡Ö²¡¸«ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤¯Ì¡²è¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£