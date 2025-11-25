¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛàÂç´ØÅö³Îá°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¢¤ë¡×¤È¿Ê²½¤òÍ½¹ð¡¡¸µ²£¹Ë¤Î¿ÆÊý½°¤â¼¡¤Î¸õÊä¤ËÇ®»ëÀþ
¡¡ÎòÂå²£¹Ë¤âÂÀ¸ÝÈ½¤À¡£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÉô²°½É¼Ë¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£¿·ÆþËë¤«¤é²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î¼ãÉð¼Ô¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ë°ÕÍß¡£²£¹Ë·Ð¸³¼Ô¤¿¤Á¤â¡¢¿·¤¿¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¥¹¥¿¡¼ÎÏ»Î¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¡Ë¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»òÇÕ¤òÊú¤¤¤¿´î¤Ó¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¡££²Æü¸å¤ËÀµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ëÂç´Ø¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¾å¤¬¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤¿Í¤¬¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¡ÊÂç´Ø¤È¤¤¤¦¡Ë¸Æ¤Ð¤ìÊý¤¬¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÈÖÉÕ¤ÎÄºÅÀ¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÆþËë¤«¤é£µ¾ì½êÏ¢Â³¤Ç£±£±¾¡°Ê¾å¤Î¹¥À®ÀÓ¡£ÈÖÉÕ¾å°Ì¤ÎÊÉ¤òÆÍ¤ÇË¤ë²÷¿Ê·â¤Ë¤â¡ÖÊÉ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤ÇÊÉ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¡£°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¤ò°ì²ó¤ê¡¢Æó²ó¤ê¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ìÁØ¤Î¿Ê²½¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥¿¡¼ÎÏ»Î¤Ë¤Ï¡¢¸µ²£¹Ë¤Î¿ÆÊý½°¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ°°ÉÙ»Î¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤ÏàÂ¹Äï»Òá¤Ë¤¢¤¿¤ë°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ¬¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£Æ¬¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÁê¼ê¤â·ù¤¬¤ë¡£º£¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÁêËÐ¤ò¼è¤ëÎÏ»Î¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¡£ÆâÌµÁÐ¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢½Ð¤·Åê¤²¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢²£¤ò¸þ¤«¤»¤¿¤ê¡£Áê¼ê¤¬°ú¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ê¼«Ê¬¤«¤é¡ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁêËÐÆâÍÆ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¸µÂçÇµ¹ñ¤Î¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ»Î¡£¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¾å¤Î¼Ô¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢¶¦´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¸µËÌ¾¡³¤¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¤â¡¢¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤Ë¡ÖÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¤è¡£ÍèÇ¯¤Ï²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¶å½£¾ì½ê¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£²£¹Ë·Ð¸³¼Ô¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¼¡¤Î²£¹Ë¸õÊä¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£¶Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£±Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë¡ÖÂç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¿·¤¿¤Ê´ÇÈÄÎÏ»Î¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¡¢ËÄ¤é¤à°ìÊý¤À¡£