¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡Û¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡¡Æ²¡¹¼çÌò¡¡£³ºÐÇÏ½é¤Î½©½â¡õ£Ê£ÃÀ©ÇÆ¤Ø¡¡¼êÄÍµ×»Õ¡ÖÆùÂÎÌÌ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢Àº¿ÀÌÌ¤¬¡£¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡¦£Ç£±¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Åìµþ¡Ë
¡¡¹ñÆâ³°¤Î¶¯¹ë¤¬½¸¤¦°ìÀï¤Ç¡¢Æ²¡¹¤Î¼çÌò¤òÃ´¤¦¤Î¤¬£³ºÐÇÏ¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤À¡£½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤³¤½ÀËÇÔ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¸ÅÇÏ¤È½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç£Ç£±½éÀ©ÇÆ¡£º£Ç¯¤Ï£Ç£±¡¦£³Ï¢¾¡Ãæ¤Î²¤½£ºÇ¶¯ÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤â»²Àï¤¹¤ë¤¬¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ãÉð¼Ô¤¬Ì¾¼ê¥ë¥á¡¼¥ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç£³ºÐÇÏ½é¤Î¡Ö½©½â¡õ¥¸¥ã¥Ñ¥ó£ÃÀ©ÇÆ¡×¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï»©·î¾Þ£³Ãå¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼£²Ãå¤È¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤Ç¸ÅÇÏ¤Î²ç¾ë¤ËÄ©¤ó¤ÀÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ÇÂÔË¾¤Î£Ç£±¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£ÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿£³ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤¬¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È¹ñºÝÉñÂæ¤Î¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Ï£²£°Ç¯¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¡¢£²£³Ç¯¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¢£²£´Ç¯¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¡¢Æ±Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©Í¥¾¡ÇÏ¤¬½ÐÁöµ¡²ñ£³Ï¢¾¡Ãæ¡£¸ÅÇÏ¤È¤Î½éÂÐÀï¤Ç£Ç£±ÇÏ£·Æ¬¤òÇË¤Ã¤¿¼ã¤²¦¼Ô¤Ë¤Ï¡¢£³ºÐÇÏ½é¤Î¡Ö½©½â¡õ¥¸¥ã¥Ñ¥ó£ÃÀ©ÇÆ¡×¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡Á°Áö¸å¤ÏµÜ¾ë¸©¤Î»³¸µ¥È¥ì¥»¥ó¤ØÊüËÒ¡£±Ñµ¤¤òÍÜ¤¤¡¢£±£³Æü¤ËÈþ±º¤Øµ¢±¹¤·¤¿¡££±½µÁ°¤ÏÈþ±º£×¤Ç£³Æ¬Ê»¤»¤ò¹Ô¤¤¡¢£¶£Æ£¸£²ÉÃ£°¡Ý£³£·ÉÃ£³¡Ý£±£±ÉÃ£³¤òµÏ¿¡£Í¾ÎÏ½½Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¸«ÆÏ¤±¤¿¼êÄÍµ×»Õ¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë³Ú¤ò¤µ¤»¤Æº£²ó¤¬£±ËÜÌÜ¡£¡Êµ³¾è¤·¤¿¡ËÅèÅÄ¤Ï¡Ø¤Þ¤À´Ë¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÍè½µ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ì²ó»È¤Ã¤ÆÄ¥¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤·¡¢ÆùÂÎÌÌ¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ï¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÆâÍÆ¤Ë¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÄº¤¤Ø¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤ë¼ã¤²¦¼Ô¡£»Ø´ø´±¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡ÈËÉ±Ò¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÄ©Àï¡É¤ÎÆóÊ¸»ú¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ£³½µ¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£ÆùÂÎÌÌ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢Àº¿ÀÌÌ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÉñÂæÀßÄê¤â³Ú´Ñ»ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÅìµþ¤ÎÆóÀé¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¥²¡¼¥È¤äÊÖ¤·ÇÏ¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´Éô¡¢Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºàÎÁ¤Ç¤¹¤«¤é¡£²¿¤È¤«¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¡È²¾ÌÌ¡É¤Î±ü¤ËÈë¤á¤¿Æ®»Ö¤ò¤¤¤«¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¡Ý¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢²ÚÎï¤ËÉñ¤Ã¤¿¤½¤ÎÀè¤ËÀä·Ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£