¤½¤ÎÈ±·¿¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤«¤â¡ª¡©¡Ú40¡¦50Âå¡Û¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤È´¤±¤ë♡¡ÖÃ¦¡¦¾¼ÏÂ¥Ü¥Ö¡×

ºÇ¶á¡¢È±·¿¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸Å¤¯¸«¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÃ¦¡¦¾¼ÏÂ¥Ü¥Ö¡×¡£¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥éー¤Ë¤è¤ê¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ö¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¹¤È´¤±¤¬ÌÜ»Ø¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎInstagramÅê¹Æ¤«¤é¡¢40¡¦50Âå¤Î¹¤È´¤±¤ò³ð¤¨¤ë¥Ü¥Ö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²¦Æ»¥Ü¥Ö¤Ï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Çº£¤Ã¤Ý¤¯
¤Þ¤µ¤Ë¡È²¦Æ»¥Ü¥Ö¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÆâ´¬¤¤Î¥Ü¥Ö¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥éー¤Ç¤°¤Ã¤Èº£¤Ã¤Ý¤¯¹¤È´¤±¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤½¤¦¡£¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤¬¤¢¤êÍî¤ÁÃå¤¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥°¥ìー¥¸¥å¤Î¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ºÙ¤¤¶Ú¾õ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£@sakosakosakosako¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂç¿Í½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾åÉÊ¤ÇÅÔ²ñÅª¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥éー¡×¡¢¡ÖÇòÈ±¤Ü¤«¤·¤Ë¤â¡ý¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¿É¸ý¤Ë¤¤á¤ëÂç¿Í¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¿É¸ý¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¹¥¤ß¤Î¿Í¤Ï¡¢Ä¾ÀþÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ü¥Ö¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£@sakosakosakosako¤µ¤óÛ©¤¯¡Ö¥«¥Ã¥È¤Ï´Ý¤ß¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢½ÄÄ¹¤ÎÂç¿Í¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¥âー¥É¤Ë¤¤á¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¥¨¥¢¥êー¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¿É¸ý¤Ç¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤½¤¦¡£
ÃíÌÜ¤Î¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯
@mabashi_hair¤µ¤ó¤¬¡ÖÂç¿Í½÷À¤ËÂç¿Íµ¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æâ´¬¤¤È³°¥Ï¥Í¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥àー¥ÉËþÅÀ¤Î¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¡£¸åÆ¬Éô¤Ë´Ý¤ß¤ò½Ð¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢È±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥À¥¦¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ã¥·¥å·Ï¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
ÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥°¥ìー¥¸¥å¤Î¹¤È´¤±¥Ü¥Ö
@kaito_litze.osaka¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥°¥ìー¥¸¥å¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ùー¥¹¤Ë¶á¤¤°Å¤µ¤Ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥é¥¤¥ó´¶¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¤â·Ú¤ä¤«¤ËÌÓÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ëÌÓÀè¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÆ©ÌÀ´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë¡ÈÃ¦¡¦¾¼ÏÂ¡É¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@sakosakosakosakoÍÍ¡¢@mabashi_hairÍÍ¡¢@kaito_litze.osakaÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Æâ»³Í§Î¤