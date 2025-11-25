¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤è¤êÌÜ¤¬¹Ô¤¯¡×¡¡Å·¿´Àï¡¢°ì¸«Ìµ´Ø·¸¤Ê¥í¥´·Ç½Ð¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¤¬24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ë3-0¡Ê116-112¡ß2¡¢117-111¡Ë¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£Ìó13¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤³¤Î°ìÀï¡£¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿°Õ³°¤Ê¥í¥´¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¤Ë¡¢ÀÄ¤¤Ä»¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥í¥´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¡¢3¾¡4ÇÔ¤ÇÀË¤·¤¯¤âÀ¤³¦°ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡£¤·¤«¤â¥á¥¤¥ó¤ÏÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ç¡¢°ì¸«Ìµ´Ø·¸¤Ë¤â»×¤¨¤ë·Ç½Ð¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËX¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î»î¹ç¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¶¨»¿¤·¤Æ¤ë¤ÎÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤è¤ê¤½¤Ã¤Á¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¡×¡Ö²¿¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¹¹ð½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡©¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡Ö¥í¥´¤¬¤¹¤´¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¤³¤Î¶½¹Ô¤Ë¶¨»¿¡£°Û¤Ê¤ë³«ºÅ¹ñ¤«¤Ä¡¢°Û¤Ê¤ë¶¥µ»¤Ë¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤¬¶¨»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤È¤¤¤¨¤ë¡£Á°Æü·×ÎÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿23Æü¡¢Æ±µåÃÄ¤Î´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦º´Æ£±ÑÌÀ»á¤Ï¡Öº£²ó¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥È¥í¥ó¥È¤È¤¤¤¦³¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±µåÃÄ¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¹ë¾»á¤ÏX¤Ç¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÆó¿Í¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë