´í¸±¡ªÃË»Ò¥È¥¤¥ì¤ÎÀ¶ÁÝÃæ¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¥«¥ß¥½¥ê¡×¤òÈ¯¸«¡¡»Ø¤òÀÚ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À­¤ËÆ±Î½¤Ï¡Ä¡Ä

Ã¯¤â¤¬»È¤¦¥È¥¤¥ì¤òåºÎï¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¶ÁÝ°÷¡£¤½¤Î»Å»ö¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê´í¸±¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
´ØÅìºß½»¤Î40Âå½÷À¤Ï¡¢¥Ó¥ëÀ¶ÁÝ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢1³¬¤ÎÃË»Ò¥È¥¤¥ì¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¡£½÷À¤Ï¤½¤³¤Ç¡¢¤¾¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§¼Ä¸¶¤ß¤Ä¤¡Ë
¿¦¾ì¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤è¡×
¥È¥¤¥ìÆâ¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÀöÌÌÂæÉÕ¶á¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò½¦¤¤¡¢½èÊ¬¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤À¡£¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎ¢¤Ë¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¥«¥ß¥½¥ê¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´í¤¦¤¯¥«¥ß¥½¥ê¤Î¿Ï¤Ç¡Ê»Ø¤ò¡ËÀÚ¤ê¤«¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
Ã¯¤«¤¬¥È¥¤¥ì¤ÇÄæÅá¤Î¿Ï¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊñ¤ó¤Ç¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£½÷À¤Ï¡Ö´í¤¦¤¯¡¢ºÙ¶Ý´¶À÷¤ÇÌ¿¤Î´íµ¡¤òÌ£¤ï¤¤¤«¤±¤¿¡×¤È¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼ª¤òµ¿¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤½¤ì¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
³Î¤«¤ËÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥È¥¤¥ì¤Ç¤Ï¡¢Í½´ü¤»¤Ì¥´¥ß¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢´í¸±Êª¤ò¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î°ì¸À¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
½÷À¤Ï¡ÖºÙ¶Ý´¶À÷¤ÎÉÝ¤µ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´íµ¡´¶¤Î¤Ê¤¤¿¦¾ì¤ËÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
