°ÂÀÄ¶Ó¡¢Âç´Ø¤Ä¤«¤ó¤À¡È½µ£±£°¡É¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÇËá¤¤¤¿Éð´ï¡ÄÏ¢ºÜÂè£²²ó
¡¡Âç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÂè£²²ó¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÁêËÐ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Ç¸å¤Ë°ÂÀÄ¶Ó¤È¤Ê¤ë¥ä¥Ö¥°¥·¥·¥ó¡¦¥À¥Ë¡¼¥í¾¯Ç¯¤Ï¡¢£¶ºÐ¤Î»þ¤ËÁêËÐ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ÀÆ»¶µ¼¼¤ÎÎý½¬¸å¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÁêËÐ¤ò¼è¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¾¡Éé¤¬¤Ä¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÁá¤¯¤Æ¡¢¥ë¡¼¥ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¤¹¤°¤ËÁêËÐ¤Î¤È¤ê¤³¤È¤Ê¤ê¡¢¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡»ý¤ÁÁ°¤ÎÆ¬¤ò²¼¤²¤¿Á°·¹»ÑÀª¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÁêËÐ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ£¸ºÐ¤«¤é£±£·ºÐ¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¼ÂÀïÎý½¬¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¤ò»È¤ï¤º¤Ë¾åÏÓ¤À¤±¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥í¡¼¥×¤òÅÐ¤ë¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ê¢¶Ú¡¢ÇØ¶Ú¡¢¹ÇØ¶Ú¤Ê¤É¤òÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃÃ¤¨È´¤¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡Ö¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£»ØÆ³¤Ï¸·¤·¤¯¡¢½µ£³²ó¤À¤Ã¤¿Îý½¬¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï£²ÉôÀ©¤Î½µ£±£°²ó¤Ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¡£¡ÖºÇ½é¤«¤é¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢»Ò¤É¤â°·¤¤¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Î»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤¬¤¢¤ë¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆâÌµÁÐ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÂç²ñ¤Ç²¿ÅÙ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±£¸£²¥»¥ó¥Á¡¢£±£´£°¥¥í¤ÎÂÎ¤Ï¡¢³Ñ³¦¤Ç·è¤·¤ÆÂç¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î»þ¤«¤éÎÏ¤¬¤Ê¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤Æ·ù¤Ê¤³¤È¤ò¡¢Áê¼ê¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£²û¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ¬¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¼«¿È¤è¤ê¤âÂÎ¤¬Âç¤¤¤Áê¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¹Í¤¨¡¢ÆÀ°Õµ»¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï²áµî¤Î¼èÁÈ±ÇÁü¤ò²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤¹ÁêËÐ¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤¬¡¢»Ï¤á¤¿Åö½é¤ÏÂçÁêËÐ¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ®Çµ²Ö¤ÈÄ«ÀÄÎ¶¤Îµ¤¹ç¤Î¤³¤â¤Ã¤¿°ìÈÖ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÂçÁêËÐ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ£²£²Ç¯£´·î¡¢ÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¶»¤Ë¡¢£±£¸ºÐ¤ÎÀÄÇ¯¤Ï³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£¡ÊÆÃÊÌ¼èºàÈÉ¡Ë