ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤µ¤ó¡¡À¾Éð²«¶â»þÂå¤Ï¼«Á³¤È¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¤¤Ç¤â¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¡Äµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡Ö´î¡×
¡¡µð¿Í¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Öµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¡£Âè£±£±²ó¤Ï¸µÀ¾Éð¤ÎÀÐÌÓ¹¨Åµ¤µ¤ó¡Ê£¶£¹¡Ë¤À¡£Áö¹¶¼é¡¢¤µ¤é¤ËÅ·À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡¢£±£¹£¸£°¡Á£¹£°Ç¯Âå¤Ë²«¶â´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¾Éð¤ò¤±¤ó°ú¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âµð¿Í¤È£´ÅÙ¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£µð¿Í¤ËÂÐ¤·£´Ï¢¾¡¤È°µÅÝ¤·¤Æµå³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿£¹£°Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢»Õ¾¢¤ÈÊé¤¦¹²¬Ã£Ï¯¸µ´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Þ¤Ç¡¢¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¡×¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÂÀÅÄ¡¡ÎÑ¡Ë
¡¡À¾Éð»þÂå¤Î£±£´Ç¯´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò£±£±²ó·Ð¸³¤·¤¿¡£¸ø¼°Àï¤Î£±£³£°»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤Î£±£³£·»î¹ç¤¬Ç¯´Ö¹Ô»ö¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶äºÂ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤¹¤ë¡£¤ªÅ¹¤Ë¥Ð¥¹¤ò²£ÉÕ¤±¤·¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ËÌµ¼Ùµ¤¤ËÂçÁû¤®¤¹¤ë¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÆüËÜ°ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢Î¢Êý¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢¼«Á³¤ÈÉáÃÊ¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¤¤Ç¤â¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£»ÈÌ¿´¶¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¡£
¡¡£¸²óÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µð¿Í¤È¤Ï£¸£³¡¢£¸£·¡¢£¹£°¡¢£¹£´Ç¯¤È£´ÅÙÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ£³ÅÙÇË¤Ã¤¿¡£¶¯Îõ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ï¡¢£´¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤ï¤»¤¿£¹£°Ç¯¤«¤Ê¡£Âè£±Àï¤Î½é²ó¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ç¥¹¥È¥é¡¼¥Ç¤¬¡¢Ëê¸¶´²¸Ê¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È£³¥Ü¡¼¥ë¤«¤é£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£À¾Éð¤Ï½éÂå´ÆÆÄ¤Îº¬ËÜÎ¦É×¤µ¤ó¡ÚÃí£±¡Û¤¬¿Íºà¤ò½¸¤á¤Æ¡¢£²ÂåÌÜ¤Î¹²¬Ã£Ï¯´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¡¢°é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ò£³ÂåÌÜ¤Î¿¹µÀ¾½¤µ¤ó¤¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÅêÂÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Ç¯Îð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢ÂÇ½ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ä¡£¤¢¤ì¤¬À¾Éð¤Î¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡²¬ºê°ê¤¬¡ÖÌîµå´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Ìîµå´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¥ª¥ì¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¦¥Á¤Ï£±ÅÀ¤ò¼è¤ê¡¢£±ÅÀ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢¹²¬´ÆÆÄ¤Î»þÂå¤«¤éËá¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥½¥Ä¤Î¤Ê¤¤Ìîµå¤ò¤ä¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ë¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¡¢Éé¤«¤·¤¿Áê¼ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤âÇ§¤á¤ÆµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Í¤ëìÅÍß¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð£¸£¶Ç¯¤Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¹Åç¤«¤é¤Ï¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç°ì¤Ä¤Îµå¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯»ÑÀª¤ò³Ø¤ó¤À¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤ÆºÇ¹â¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸£·Ç¯¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿Âè£¶Àï¤Ç¤Ï¡¢ÄÔÈ¯É§¤¬Ãæ·ø¤Î¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤Î´ËËý¤Ê¼éÈ÷¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¡¢Ã±ÂÇ¤Ç°ìÎÝ¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡ÚÃí£²¡Û¡£¤¢¤ì¤Ï»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤Î°Ë¸¶½Õ¼ù¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¡¢½àÈ÷ËüÁ´¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤Ï¥³¡¼¥Á¼¡Âè¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£°Ë¸¶¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡£¡ÖÌîµå´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤è¤Í¡£
¡¡¡ÚÃí£±¡Û£·£¸Ç¯¤Ë¥¯¥é¥¦¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢£·£¹Ç¯¤Ë¿Æ²ñ¼Ò¤¬À¾Éð¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡££¸£±Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤·¤ÆÊÔÀ®ÌÌ¤ÇíåÏÓ¡Ê¤é¤Ä¤ï¤ó¡Ë¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÚÃí£²¡Û£²¡½£±¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿À¾Éð¤Î£¸²ó¤Î¹¶·â¡££²»à°ìÎÝ¤«¤é½©»³¹¬Æó¤Îº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î°ÂÂÇ¤ÇÄÔ¤¬À¸´Ô¡£°Ë¸¶¥³¡¼¥Á¤Ï¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤¬»³¤Ê¤ê¤ÇÊÖµå¤¹¤ëÊÊ¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿Í··â¤ÎÀîÁê¾»¹°¤¬°ìÎÝÊý¸þ¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿½Ö´Ö¤òÁÀ¤Ã¤ÆÏÓ¤ò²ó¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¡ÖÅÁÀâ¤ÎÁöÎÝ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡¢¡£±£¹£¹£°Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÆÈÁö¤ÇÀ©¤·¤¿µð¿ÍÍÍø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤ÐÀ¾Éð¤¬°µÅÝ¤·¤¿¡£½éÀï¤Ï¥Ç¥¹¥È¥é¡¼¥Ç¤Î£³¥é¥ó¤ÈÅÏÊÕµ×¿®¤Î´°Éõ¤Ç£µ¡½£°¡££²ÀïÌÜ¤ÏºØÆ£²í¼ù¤òÊø¤·¤Æ£¹¡½£µ¤ÇÀ©¤·¡¢Âè£³Àï¤Ç¤ÏÅÏÊÕÃÒÃË¤¬¥·¥ê¡¼¥º½éÅÐÈÄ½é´°Éõ¤Ç£·¡½£°¡£Âè£´Àï¤Ï£°¡½£²¤Î£µ²ó¤ËÂçÎÌ£¶ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ£·¡½£³¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¥·¥ê¡¼¥º£´Àï£´¾¡¤ÏÅö»þ£³£°Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡££Í£Ö£Ð¤Ë¤Ï¥Ç¥¹¥È¥é¡¼¥Ç¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÚÂè£±Àï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ÎÀ¾Éð¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
£±¡ÊÆó¡ËÄÔÈ¯É§
£²¡Ê±¦¡ËÊ¿Ìî¸¬
£³¡ÊÍ·¡ËÀÐÌÓ¹¨Åµ
£´¡Ê»°¡ËÀ¶¸¶ÏÂÇî
£µ¡Ê°ì¡Ë¥Ç¥¹¥È¥é¡¼¥Ç
£¶¡ÊÃæ¡Ë½©»³¹¬Æó
£·¡Êº¸¡ËµÈÃÝ½Õ¼ù
£¸¡ÊÊá¡Ë°ËÅì¶Ð
£¹¡ÊÅê¡ËÅÏÊÕµ×¿®
¡¡¢¡ÀÐÌÓ¡¡¹¨Åµ¡Ê¤¤¤·¤²¡¦¤Ò¤í¤ß¤Á¡Ë£±£¹£µ£¶Ç¯£¹·î£²£²Æü¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡££¶£¹ºÐ¡£»ÔÄ¸»Ò¡½¶ðÂç¡½¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò·Ð¤Æ£¸£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤éÍ··â¼ê¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¡££¸£¶Ç¯¤Ë¤Ï£³³ä£²Ê¬£¹ÎÒ¡¢£²£·ËÜÎÝÂÇ¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£¸²ó¡££¹£´Ç¯¤Ë£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡££¹£¶Ç¯¤Ë°úÂà¸å¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Î£²·³´ÆÆÄ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦»Í¹ñ£É£Ì¤Ê¤É¤ÎÁÏÀß¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£¸½Ìò»þ¤Ï£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£