SixTONES¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤Î¤³¤À¤ï¤êÌÀ¤«¤¹¡¡¡È´ðËÜ¡¢²È¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡ÉÍýÍ³Ãµ¤ë
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬¡¢¤¤ç¤¦25ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦ 2»þ´ÖSP¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Á¸å10¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤äÆæ¤ò¾¡¼ê¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¿·ÃÎ¼±¡õ¿·¾ðÊó¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿··¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë½ÂÃ«Æäºé¡¢¿¹ËÜ¡¢LISA¡Êm-flo¡Ë¡¢LiLiCo¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ùËäÂ¢¶âÃµ¤·¡×¤¬»ÏÆ°¡£Ì¿¤¬¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢£±²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±éÎÁ¤¬»þµë5000Ëü±ß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤¬¡¢ºâ»º¤Î°ìÉô¤òÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤ËËä¤á¤¿¤È¸ì¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎËäÂ¢¶â¤ò·¡¤ê½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÁÜº÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤òÄ¾·â¡£ËÜÅö¤ËËäÂ¢¶â¤òËä¤á¤¿¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¿ÍÀ¸3²óÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¡È¤ªÊõ¡É¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Î6¥ö½ê¤ËËä¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤«¤é¼ÂºÝ¤ËËä¤á¤¿¾ì½ê¤Î¼Ì¿¿¤òÆþ¼ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼²èÁü¤«¤é¾ì½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡¦¥¸¥ª¥²¥Ã¥µ¡¼¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¤È¥«¥¤¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾ì½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä2¿Í¡£Èà¤é¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ê¥ê¥µ¡¼¥ÁÎÏ¤ò¶î»È¤·¤ÆËäÂ¢¶â¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾ì½ê¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð³Î¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¿Ìä¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤Ï¡¢¤Ê¤¼´ðËÜ¡¢²È¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ëÅß¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É³°¿©¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤Î¥ë¥¦¤ò³«È¯¤·¤¿¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤¬¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê·Ð°Þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¤Ò¤È¤ÄÀ±³ÍÆÀ¤Î°ìÎ®ÎÁÍý¿Í¤¬ºÇ¹â¤Îµ»¤ò¶î»È¤·¤Æºî¤Ã¤¿ºÇ¶¯¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤È¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ÔÈÎ¤Î¥ë¥¦¤Çºî¤Ã¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¡£ÎÁÍý¿Í¤Ï¡ÖÉé¤±¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£ÎòÁ³¤È¤·¤¿º¹¤¬¤¢¤ë2¼ïÎà¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤À¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤¿¿¹ËÜ¤¬¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤ò²È¤Ç¿©¤Ù¤ë»þ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
