²ð¸î¡¦Ê¡»ãÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºßÂð¿ÇÎÅ¤ÏÆÃÊÌ¹â³Û¤Ê°åÎÅ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Õ¤¸¤è¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö¼«Âð¤Ç¤Î´Ç¼è¤ê¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇºßÂð´Ç¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆÈµï¤Ç¤â¡¢¿´¤«¤éËþÂ¤Ç¤¤ëºÇ´ü¤ò¼«Âð¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤ÈÃø¼Ô¤Ï¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£»³Ãæ¸÷ÌÐ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¡Ö²È¤Ç¹¬¤»¤Ë´Ç¼è¤é¤ì¤ë¡×¤¿¤á¤Î55¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤È¡Ö²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´¡×
¤É¤ÎÄ´ºº¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¼«Âð¤Ç¤Î¤ª´Ç¼è¤ê¤òË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎºßÂð´Ç¼è¤êÎ¨¤Ï15¡ó¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤«¤é¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ð¡Ö¤º¤Ã¤È²È¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤´²ÈÂ²¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤´²ÈÂ²¤Ë²ð¸îÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç»ÜÀß¤ä´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤òÁª¤Ö¡¢¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²Â¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºÇ´ü¤Þ¤Ç²ð¸î¤ò¤¹¤ë³Ð¸ç¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ËºßÂð¿ÇÎÅ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤¿¤¬¤ó½ªËö´ü¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Ç¤¹¤é¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºÇ´ü¡×¤òË¾¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤Ä¤â»ä¤¬¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤´²ÈÂ²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢°åÎÅ¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡ÖÀäÂÐ¡×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤´²ÈÂ²¤Ë²ð¸îÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡Ö³Ð¸ç¡×¤ÇºßÂð¿ÇÎÅ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¤¬¡ÖÉéÃ´¡×¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²ð¸î¤½¤Î¤â¤Î¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¶ì¤·¤¤¡×¡ÖÄË¤¤¡×¤Ê¤É¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Âð¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ãë¤Ï¼«Âð¤Ç²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ìë¤Ï¶ì¤·¤Þ¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿²¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê°åÎÅµ»½Ñ¤ÎÄó¶¡¤³¤½¤¬¡¢ºßÂð¿ÇÎÅ°å¤È¤·¤Æ¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤¬¤óËö´ü¤ÎÊý¡¹¤äÆñÉÂ¤Î¿Ê¹Ô´ü¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¶ìÄË¤äÄË¤ß¤ò´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ËÉé¤ï¤»Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÂ¾õ¤ä²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦ÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤µ¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉÔ°Â´¶¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÉ¬¤ºÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ï°å»Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¤¤¤Ä¤â´ó¤êÅº¤¦¿¦¼ï¤ÎÌò³ä¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¤Ç¤Î²ð¸î¤ÎÉéÃ´¤ò¤´²ÈÂ²¤¬ÇØÉé¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Âð¤À¤«¤é¤³¤½´µ¼Ô¤µ¤óËÜ¿Í¤¬ºÇ´ü¤Þ¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÉÂ¾õ¤òÊÝ¤Á¡¢¤´²ÈÂ²¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È°¦¾ð¤À¤±¤òÃí¤²¤ëÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤¿¡½¡½¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ÎÀ¤¤Ë¤ª¶â¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤
¤¬¤óËö´ü¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤«¤é¡¢¡Ö°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç´èÄ¥¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¡¢ÀáÌó¤ò½Å¤Í¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÃß¤¨¤Æ¤¤¿Êý¤Û¤É¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢°åÎÅ¤â²ð¸î¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤¬ÊÝ¸±¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Ë¤Ï¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤¿¾å¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ä²ð¸îÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤ÏÁÛÁü¤è¤ê¤â·Ú¤¯¤¹¤à¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ºßÂð°åÎÅ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢ºßÂð¿ÇÎÅ¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¢Ë¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢¤½¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê°åÎÅµ¡´ï¤ä½èÊýÌô¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤Î¤Ê¤«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
½»¤ß´·¤ì¤¿¼«Âð¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆºÇ´ü¤Þ¤Ç²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·×²èÅª¤«¤ÄÃúÇ«¤Ë»Ù±ç¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËºßÂð°åÎÅ¤òÆ³Æþ¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¡Ö²È¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÉÂ±¡¤è¤ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ²á¤´¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ËÍê¤ë¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È±óÎ¸¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤ê¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ª´ê¤¤¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎ¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´²ÈÂ²¤Î²ð¸îÉéÃ´¤â·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¾Ð´é¤ÇÀÜ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ´ü¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤¹¤«¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ê°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤òÏÂ¤é¤²¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤ËÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤°Â¿´´¶¡¢¹¬Ê¡´¶¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤«¤é¤ÎËþÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¡£»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ò²º¤ä¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤³¤½¡¢É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤â¡¢»Ù¤¨¤ë¤´²ÈÂ²¤Ë¤â¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤´Ç¼è¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ©ÅÙ¡×¤ò»È¤¨¤Ð²È¤Ç´Ç¼è¤ê¤Ï²ÄÇ½
¡ÖºßÂð°åÎÅ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢¡Ö¤ª¶â¡×¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢Æ³Æþ¤òí´í°¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤è¤¯Áø¶ø¤·¤Þ¤¹¡£
ºßÂð¿ÇÎÅ¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤Ï¡¢¤Û¤Ü100¡óÊÝ·ò¿ÇÎÅ¤ÇÏÅ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅ½èÃÖ¤ò²È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¼Ìë¤Ë²¿ÅÙ±ý¿Ç¤·¤Æ¤â¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤Î¾å¸Â¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¼£ÎÅÈñ¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Î1³äÉéÃ´¡¢2³äÉéÃ´¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾å¸Â¤Ï1Ëü8000±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±°åÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤í¤¦¤È¤â¡¢¤½¤ÎÉéÃ´³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¤óËö´ü¤äÆñÉÂ¤ÎÊý¡¢¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤Ë¬Ìä´Ç¸î¤Î²ðÆþ¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤ÎË¬Ìä´Ç¸î¤â°åÎÅÊÝ¸±¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î»Ù½Ð¤Ï1Ëü8000±ß¤ÎÏÈ¤Ç¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¶ÛµÞ¤Î±ý¿Ç¤äÆÃÊÌ¤ÊÃí¼Í¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î·î2²ó¤Î¿Ç»¡¤È24»þ´Ö¤Î´ÉÍýÎÁ¤Ï¡¢°åÎÅÈñ1³äÉéÃ´¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÇÌó7000±ß¤Ç¤¹¡£¿Ç»¡¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤ä¿ÇÎÅ¤Ç»È¤¦ÊªÉÊ¤ÎºàÎÁÈñ¤Ê¤É¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÄÌ±¡¤Î¸òÄÌÈñ¤ä¸¡ººÈñÍÑ¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºßÂð¿ÇÎÅ¤ÏÆÃÊÌ¹â³Û¤Ê°åÎÅ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤ª¶â¡×¤Ï¤¢¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Âð¤Ç¤Î°åÎÅ¤äË¬Ìä´Ç¸î¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö±äÌ¿¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆËèÆü¤Î¶ìÄË¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸¤¤ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸³è¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¿ÈÂÎÊä½õ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ù¤¨¤¢¤¦²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÀ©ÅÙ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÂµ¤¤Î½Å¤µ¤ä²ð¸î¤ÎÉ¬Í×À¤Ë±þ¤¸¤¿°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤¿ÉéÃ´´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôËü¿Í¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¤ß¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Ç»¡¤ä²ð¸îÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤ä¿ÍÀ¸¤ò°µÇ÷¤¹¤ë»öÎã¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤Ë¤ª¶â¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤â¤¬¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£¡×¤ò¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÀº°ìÇÕ°åÎÅ¤ä²ð¸î¡¢Ê¡»ãÀ©ÅÙ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÉÂ¾õ¤¬µÞÊÑ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡©
¡ÖºßÂð¿ÇÎÅ¤äË¬Ìä´Ç¸î¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Ø¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìë´Ö¤È¤«¤ËµÞ¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤è¤¯¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤ËÉÂ±¡¤À¤È¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡ÉÂ±¡¤ä»ÜÀß¤Ç¤â¡¢´Ç¸î»Õ¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤¬¤¤¤Ä¤â´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÅº¤¤¿²¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìë´Ö¤ËµÞÊÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤¬´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¡¢ºßÂð¿ÇÎÅ¤è¤ê¤âÉÂ±¡¤Î¤Û¤¦¤¬³Î¤«¤ËÁá¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Âð¤Ç¤âÉÂ±¡¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î°åÎÅ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¡£
µÞÀ´üÇ¾¹¼ºÉ¤ä½ÅÅÙ´¶À÷¾É¤Ê¤É¤ÎÆÍÈ¯Åª¤ÊÉÂµ¤¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ê¤É¤Ç¤¤¤Î¤Á¤Ë´Ø¤ï¤ë¥±¥¬¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¶ÛµÞÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¼£ÎÅ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Ï24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¾õÂÖ´ÉÍý¤¬¹Ô¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤¬¤óËö´ü¤äËýÀÅª¤Ê½ÅÅÙÆñÉÂ¤Î½ªËö´ü¡¢Ç¾¹¼ºÉ¸å¤Î°ÂÄê´ü¡¢Ï·¿ê¾õÂÖ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÂ±¡¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡ÖËüÁ´¡×¤Î¼£ÎÅ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ÎÂÎÀ©¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¼£¤¹¤³¤È¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼£¤¹¤³¤È¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿É¸½à°åÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤¿¤á¤Ë
¡Ö¼£¤¹¤³¤È¡×¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¼£¤é¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¼£¤½¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ìÄË¤òÀ¸¤ó¤À¤ê¡¢¤¤¤Î¤Á¤ò½Ì¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
½ªËö´ü¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ°åÎÅÅª¤Ê¥±¥¢¤È²ð¸îÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖµÞÀ´ü¤ÎÊÑ²½¡×¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ëÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁÛÄêÆâ¤ÎÊÑ²½¡£
´Ç¼è¤ê¤¬¶á¤¤¾õÂÖ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÉ¸½à¼£ÎÅ¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¶ì¤·¤µ¤äÄË¤ß¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²º¤ä¤«¤Ë¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌô¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ð¸îÂÎÀ©¤ò¹Ô¤¦¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¼£¤¹¤¿¤á¤ÎÉ¸½à¼£ÎÅ¡×¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Âð¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤È¿Í´ÖÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢²¿¤Ç¤â¸À¤¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÇÌô¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢²ð¸îÅª¤Ê´Ä¶¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º°åÎÅ¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
