½µ2²ó¤Î¡ÖÌµÃÇÃó¼Ö¡×¤Ë²æËý¤Î¸Â³¦¡ªÃó¼Ö¾ì½ê¤ò»Ø¼¨¤·¤¿ÎÙ¿Í¹âÎð¼Ô¤ÎÈó¾ï¼±¤¹¤®¤ë¸À¤¤Ê¬¤È¤Ï¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Ai¤µ¤ó¤Ï¡¢²æËý¤Î¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËÌÂÏÇ¤ÊÌµÃÇÃó¼Ö¤òÂ³¤±¤ëÈÈ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¹³µÄ¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¿Í¤Ï¼ã¤¤ÃËÀ¤ÇË¬Ìä¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
»Å»ö¤È¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÌµÃÇÃó¼Ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èó¾ï¼±¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤³¤Î»ö¼Â¤ò²ñ¼Ò¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ç²ñ¼Ò¤Î¿®ÍÑ¤ä¥¤¥áー¥¸¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
¤½¤Î¿Í¤Ïµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ai¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬·î¶Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÃó¼Ö¾ì¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑµö²Ä¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Æ±¤¸ÃÄÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½»¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Ë¬Ìä¥Þ¥Ã¥µー¥¸»Õ¤ËÂ³¤¤µ¤é¤Ê¤ëÈó¾ï¼±¤Ê¿Í´Ö¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤È¯¸À¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ä¡ª
Ë¬Ìä¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Î¤¿¤á¤Ë½µÆó²ó¡¢¾¡¼ê¤ËAi¤µ¤óÂð¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÃæ¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÈó¾ï¼±¤Ê¹Í¤¨¤ËAi¤µ¤ó¤âÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Î¿Í¤¬Æ±¤¸ÃÄÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡£
ËÜÍèÂ¾¤ÎÃ¯¤«¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤òÌµÃÇ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤â²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï´ÉÍýÁÈ¹ç¤ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
