²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬24Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö´Å¤¯¤ÆºÇ¹â¤ÊÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆ¦Éå¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ªÄ«¤«¤é¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤ÊÆü¤Ç¤·¤¿¡ª¾Ð¡¡ÉñÂû¤òÆþ¤ì¤ë¤È¿§¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤ì¤É¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¤è¤·¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡ÖÇòºÚ¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âçº¬¤ÎÀéÀÚ¤ê¡ª¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¡×¤Èµ¤·¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂçº¬¤äÆ¦Éå¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿Æé¤ä¡¢³Ì£Á¹¡¢Æ¦Éå¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¤¬¤ó¤â¤É¤¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¤òÈäÏª¡£¡ÖÂçÆ¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²¹¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö·ò¹¯Åª¡×¡ÖÂçÆ¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£ºÇ¹â¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¿ÈÂÎ¤ËÎÉ¤µ¤²¤Ê¤ª¿©»ö¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥Ý¥«¥Ý¥«²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£