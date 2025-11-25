STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¶üÏ©Ä®¤Î¹ñÆ»¤Ç¤­¤Î¤¦(2025Ç¯11·î24Æü)Ìë¡¢30ÂåÃËÀ­¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

¶üÏ©Ä®¸÷ÏÂ3ÃúÌÜ¤Î¹ñÆ»44¹æ¤Ç¤­¤Î¤¦(24Æü)¸á¸å10»þ45Ê¬¤´¤í30ÂåÃËÀ­¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤ÇÃËÀ­¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤ò²£ÃÇÃæ¤Ë¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Î¸ÞÂåµ·¿­ÌéÍÆµ¿¼Ô49ºÐ¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¸ÞÂåµ·ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤ÎÉÔÃí°Õ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£