ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡ÉáÃÊ¡¢ÎÁÍý¤Ï¡ÖÁ´Á³¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤â¡ÄÅ·ºÍ¥·¥§¥Õ±é¤¸¤¿¤¿¤á°û¿©Å¹¤Ç¡Ö¤¢¤¤¤ÄÍè¤¿¤¾¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±é¤¸¤¿Ìò¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¡õ±Ç²è¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¤ÇÅ·ºÍ¥·¥§¥ÕÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«¿È¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¤À¤¬¡¢ÉáÃÊ¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÌò¤Ç¤Ï¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÏÁ´Á³¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢Ìò¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Ìò¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¡È¤¢¤¤¤ÄÍè¤¿¤¾¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢¶¦±é¤Î¡ÖSnow¡¡Man¡×¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¡¢³ä¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£