°ÂÀÄ¶Ó¡Öº£¾ì½ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÁÛÄê³°¤Î¡ÈºÇÂ®¡ÉÂç´Ø¾º¿Ê¤ÇÅÁÃ£¼°¤ËÎ¾¿Æ¤ÎÍèÆü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡Ë¡á°Â¼£Àî¡á¤¬Àé½©³Ú¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£²£´Æü¡¢Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÉô²°½É¼Ë¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Êì¹ñ¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÇÊë¤é¤¹Î¾¿Æ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¿·ÆþËë¤«¤é£µ¾ì½êÏ¢Â³£²¥±¥¿ÇòÀ±¤Î²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¼ãÉð¼Ô¤Ï¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¾å¤Ç¤Î¿´»ý¤Á¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡££²£¶Æü¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÍý»ö²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¾º¿Ê¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¸áÁ°£±£°»þº¢¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬¤Þ¤Ö¤¿¤ò¤³¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¸«¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£Í¥¾¡¤Î¹âÍÈ´¶¤«¤é¤«¡¢Á°Ìë¤ÏÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸áÁ°£µ»þ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¿²ÉÕ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Í¥¾¡¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÆü¡Öµ¯¤¤Æ¤«¤é¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²÷µó¤ÏÊì¹ñ¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¡£Àé½©³Ú¸å¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÍ§Ã£¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö²ñ¸«¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡ÊÊÖ»ö¤ò¡Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÖ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥É¥¤¥Ä¤Ë½»¤àÎ¾¿Æ¤Ë¤Ï¡¢Í¥¾¡½Ë²ì²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤ÇÅÅÏÃ¡£¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤Î¥¹¥ô¥§¥È¥é¡¼¥Ê¤µ¤ó¤Ïµã¤¤¤Æ´î¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½êÍ×£±£´¾ì½ê¤Ç¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤Ï¡¢Ç¯£¶¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß¤Î½éÅÚÉ¶¤ÇÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¤ÈºÇÂ®¡£ÅÁÃ£¼°¤Ï£²£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¡ÊÅÏ¹Ò¡Ë¥Ó¥¶¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤¹¤°¤Ë¤ÏÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£¾ì½ê¤Ç¡Ê¾º¿Ê¡Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤Ç¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÍèÆü¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡£ÃíÌÜ¤Î¸ý¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ØºòÆü¡¢¿ÆÊý¤Ë¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ø´èÄ¥¤ë¡Ù¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°»Å¹þ¤ß¤Î»ý¤ÁÁ°¤ÎÆ¬¤ò²¼¤²¤¿Á°·¹»ÑÀª¤Î¼è¤ê¸ý¤Ç¡¢´Ø¼è¾º¿Ê¤«¤éÁ´¤Æ£²¥±¥¿ÇòÀ±¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë¡£¤¤¤Ä¤«ÊÉ¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤¬ÊÉ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤ÇÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ºÇÔ¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´Éô¤¬·Ð¸³¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯½é¾ì½ê¡Ê£±·î£±£±Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¿·Âç´ØÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£°£¶Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÎÇòË²¡Ê¸µ²£¹Ë¡Ë°ÊÍè¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëºÇ¹â°Ì¤Ø¡ÖÁ´¤Æ¤ò°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤â¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÀÄ¤¤Æ·¤Î£²£±ºÐ¤Ï¿®Ç°¤ò´Ó¤¡¢´ÇÈÄÎÏ»Î¤Ø¤È²æ¤¬Æ»¤òÊâ¤à¡£¡ÊÂçÀ¾¡¡·òÂÀ¡Ë
¡¡¢¡°ÂÀÄ¶Ó¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½Í¥¾¡¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤«¤é¡£
¡¡¡Ö£±£´ÆüÌÜ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¤½¤ÎÁ°¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¾²£¹Ë¤¬ÀèÆ¬¤Ç£±£³ÆüÌÜ¤ËÂç¤ÎÎ¤´Ø¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯°Õ¼±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½£±£³ÆüÌÜ¤ËÉé¤±¤ÆÍ¥¾¡¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡©
¡¡¡ÖÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¾ì½ê¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££±£´ÆüÌÜ¤ËÂç¤ÎÎ¤´Ø¤¬Éé¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×
¡¡¡½Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤ËÊó¹ð¤·¤¿»þ¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤Æ°ìÈÖÊó¹ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¤¬¡¢°ì¤Ä²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½Âç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ë¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤ä¤Ã¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Âç´Ø¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¢¡°ÂÀÄ¶Ó¡¡¿·Âç¡Ê¤¢¤ª¤Ë¤·¤¡¦¤¢¤é¤¿¡ËËÜÌ¾¥ä¥Ö¥°¥·¥·¥ó¡¦¥À¥Ë¡¼¥í¡££²£°£°£´Ç¯£³·î£²£³Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥Ó¥ó¥Ë¥Ä¥ãÀ¸¤Þ¤ì¡££²£±ºÐ¡££·ºÐ¤ÇÁêËÐ¤ò»Ï¤á¤ë¡££²£³Ç¯½©¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡££²£µÇ¯½Õ¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¡£»°¾Þ£¶ÅÙ¡£¤·¤³Ì¾¤Ï»Õ¾¢¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤«¤é°Â¤È¶Ó¤ò¤â¤é¤¤¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ´ú¤ÈÌÜ¤Î¿§¤«¤éÀÄ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬Í³Íè¡££±£¸£²¥»¥ó¥Á¡¢£±£´£°¥¥í¡£ÆÀ°Õ¤Ï±¦»Í¤Ä¡¢´ó¤ê¡£