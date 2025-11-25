£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£²£²¥É¥ë¹â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£´Ëü£¹£µ£¹£µ±ß
NY³ô¼°24Æü¡ÊNY»þ´Ö15:21¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:21¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46467.52¡Ê+222.11¡¡+0.48%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22869.66¡Ê+596.58¡¡+2.68%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡49595¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+815¡¡+1.64%¡Ë
²¤½£³ô¼°24Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9534.91¡Ê-4.80¡¡-0.05%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23239.18¡Ê+147.31¡¡+0.64%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7959.67¡Ê-22.98¡¡-0.29%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.501¡Ê-0.006¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.038¡Ê-0.025¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.681¡Ê-0.032¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.233¡Ê-0.018¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.692¡Ê-0.011¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.537¡Ê-0.009¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.177¡Ê-0.018¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.443¡Ê-0.019¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.772¡Ê-0.045¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.92¡Ê+0.86¡¡+1.48%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4157.50¡Ê+41.50¡¡+1.01%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
88818.63¡Ê+852.53¡¡+0.97%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1392Ëü7649±ß¡Ê+133685¡¡+0.97%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
