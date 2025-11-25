¥í¥Ã¥Æ¡¡MLBÄÌ»»162»î¹çÅÐÈÄ¡¦¥í¥ó¥°¤ÎÆþÃÄÈ¯É½¡¡Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÁà¤ë30ºÐº¸ÏÓ
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï24Æü¡¢º£µ¨¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥µ¥à¡¦¥í¥ó¥°Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢83¥¥í¤Îº¸ÏÓ¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç162»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢8¾¡11ÇÔ¡¢4¥»¡¼¥Ö13¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦65¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ËèÆü¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹³Ð¸ç¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡150¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÁà¤ëº¸ÏÓ¤Ë¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥«¡¼¥Ö¤Î¼Á¤¬¹â¤¯¡¢¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£