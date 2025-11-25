À¾Éð¡¦·ª»³¡Ö25Ç¯ÌÜ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡×¡¡Íèµ¨¸Â¤ê¡Ö°úÂà¡×»È¤ï¤ºÉ½ÌÀ¡ÖÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¡×
¡¡ÄÌ»»2150°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¡¦·ª»³¹ª³°Ìî¼ê¡Ê42¡Ë¤¬24Æü¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¡¢2000Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð6000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤ÇÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹²þ¡£¤½¤Î¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö2026Ç¯¡¢ËÍ¼«¿È¤Î25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡µáÆ»¼Ô¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿ÂÇ·â¿¦¿Í¤¬¥Ð¥Ã¥È¤òÃÖ¤¯¡£µåÃÄ¤â¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇµÞ¤¤çÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÎã¤Î1Ç¯Á°¤Î°úÂàÈ¯É½¡£¡Ö»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¸åÇÚÁª¼ê¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÌîµå¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ê»ÑÀª¡¢À¸¤¤¶¤Þ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ°ä»º¤ò»Ä¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡24Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤ï¤º¤«11»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦087¡£Íèµ¨¤Ï°úÂà¥¤¥ä¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢1·³¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢Á´¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¡£¤½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö°úÂà¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï°ìÅÙ¤â»È¤ï¤º¡ÖÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡ÖÂÇ·â¤òÄÉµá¤·¤Æ²¿¤«Åú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î25Ç¯ÌÜ¡£»ÍÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌÛ¡¹¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¡¢¤¢¤È1Ç¯¤Ç¼«¤é¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¾¡Ì¦¡Ë