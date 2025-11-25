°ÂÀÄ¶Ó¡¡26ÆüÂç´Ø¾º¿Ê¡¢ÅÁÃ£¼°¤Î¸ý¾å¤Ï¡Ä¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬Àé½©³Ú¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿24Æü¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î°Â¼£ÀîÉô²°½É¼Ë¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£½ø¥Î¸ý¤À¤Ã¤¿2Ç¯Á°¤«¤é¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ÆÃå¼Â¤ËÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ÈÌóÂ«¤ò¼é¤ëÃË¡É¤Ï26Æü¤Î½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯1·î11Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÍý»ö²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ë¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ¤«¤é°ìÌë¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£Í¥¾¡¤Î¼Â´¶¤¬¡¢¤ä¤Ã¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤·¤¿¡£Éô²°¤ÎÀé½©³Ú¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¿©»ö¤Ê¤É·ãÆ°¤Î°ìÆü¤ò½ª¤¨¡¢¸áÁ°5»þ¤´¤í¤Ë½¢¿²¡£¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤°¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¤¹ç¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¶å½£¾ì½ê¤Ç¤Ï2Ç¯Á°¤Ë½ø¥Î¸ý¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï¿·½½Î¾¤È»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¡£½É¼Ë¤¬¤¢¤ëÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î¿åÅ·µÜ¤ÎµÜ»Ê¤È¤Ï¡¢¾ì½ê¸å¤ËÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö½ø¥Î¸ý¤Î»þ¤Ï¡È´Ø¼è¤ÇÌá¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ½½Î¾¤ÇÌá¤ì¤¿¤·¡¢¼¡¤Ï¡È»°Ìò¤ÇÌá¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢´ØÏÆ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤íÌóÂ«¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£º£Ç¯¤âÌóÂ«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥À¥µ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂçºå°ÂÀÄ¶Ó¸å±ç²ñ¡×È¯Â½Ë²ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤â¡ÖÍèÇ¯¡¢¡Ê°ÂÀÄ¶Ó¤¬¡ËÂç´Ø¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£Æó¿Í»°µÓ¤ÇÍ¸À¼Â¹Ô¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡26Æü¤Î½é¾ì½êÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÍý»ö²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¤ÎÂç´Ø¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤Ç¤Î¸ý¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÆü¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¿ÆÊý¤Ë¡È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£º¤¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Áá¤¯¤âºÇ¹â°Ì¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡Ö¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¤ò°ì²ó¤ê¡¢Æó²ó¤ê¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸þ¾å¿´¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ô²£¿³É¾²Á¡ÖÎ©ÇÉ¡×¡Õ²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÄêÎã¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£ÂçÅçÍý¿¹°Ñ°÷Ä¹¡Ê¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ë¤Ï¡ÖÎ¾²£¹Ë¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤·¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ê°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ§¤óÄ¥¤ê¤ÈÅØÎÏ¤ÏÎ©ÇÉ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£°ìÊý¶å½£¾ì½ê¤Ç¤Ï12ÆüÌÜ¤Î¹â°ÂÀï¤Ç¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿Ë¾ºÎ¶¤ÎÅÚÉ¶¾å¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÅç°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Õ¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÁêËÐ³¦¡ËÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÁêËÐÆ»¤ÎÉÊ³Ê¤ò¹â¤á¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£