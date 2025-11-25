°æ¾åÂó¿¿¤ÎÉã¡¦¿¿¸ã»á¡Ö¼«Ê¬¤â²þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¡×ºÆ½ÐÈ¯¡¡¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³ÊÃÎ¤ë¤«¤é¤³¤½
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¡¡¡û°æ¾åÂó¿¿¡¡È½Äê¡¡¿ÜÀîÅ·¿´¡ü¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¸µWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤ÇWBCÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7ÀïÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤Ë3¡½0È½Äê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¼¸Ó£¡Ê¤·¤Ã¤¿¡Ë·ãÎå¤òÂ³¤±¤¿Âó¿¿¤ÎÉã¡¢¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ê54¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÂó¿¿¤Î¸Â³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£3¡¢4²ó¤Ç¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÊÖ¤êºé¤¤Ë°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀîÀï¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¡¢¿¿¸ã»á¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯10·î13Æü¤ÎÄéÀï¤Þ¤Ç¤ÎÂó¿¿¤ÎÎý½¬»ÑÀª¤Ë¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£²áµî2Àï¤òÃ»¤¤»î¹ç´Ö³Ö¤ÇÏ¢Â³ËÉ±Ò¤·ÄéÀïÁ°¤ËÄ¹¤á¤ÎµÙÍÜ´ü´Ö¤òÀß¤±¤¿¤³¤È¤â°ì°ø¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç100¥é¥¦¥ó¥É°Ê¾å¤Î»î¹çÁ°¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¿ô¤ÏÌó60¥é¥¦¥ó¥É¤ÈÈ¾¿ô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ°Â¤¬»Ä¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÄéÀï¤Ï0¡½3È½ÄêÉé¤±¤·²¦ºÂ´ÙÍî¡£¡ÖÁê¼ê¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤Ê¤á¤¿·ë²Ì¡£¼«Ê¬¤«¤é¸«¤¿¤éÉé¤±¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÉé¤±¤¿¡×¤È¿¿¸ã»á¤ÎÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£Âó¿¿¤Ï»î¹ç¸å¤Î¹µ¼¼¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¡Ö¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤È°úÂà¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¿¿¸ã»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¨¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀîÀï¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¿ôÆü¸å¡£¿¿¸ã»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â²þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÄ«¤Î¥í¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤«¤é¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó»ØÆ³¤òºÆ³«¡£¡ÖÆâÍÆ¤¬´Å¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤Î²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â¤«¤±Â³¤±¤¿¡£Âó¿¿¤Î»ÑÀª¤âÊÑ²½¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ßÎý½¬¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾ï¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤á¤ë·»¡¦¾°Ìï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÇË¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ³Ê¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëÉã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£²ó¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¡£Âó¿¿¤Ë¤Ï¤è¤ê¿É¸ý¤ÎÉã¤ÎËÜ²»¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë·ü¤±¤¿Âó¿¿¤Î»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£