¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¡¡¡üÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡¡È½Äê¡¡°æ¾åÂó¿¿¡û¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¡È¿ÀÆ¸¡É¤¬Éé¤±¤¿¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7ÀïÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤¬¡¢¸µWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤ÇWBCÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë0¡½3È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢À¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤òÆ¨¤·¤¿¡£8ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦½éÄ©Àï¤Ç¤ÎÂ×´§¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢³ÊÆ®µ»54ÀïÌµÇÔ¤ÎÃË¤¬½é¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÀ¸À¤·¡¢Âó¿¿¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£À¤³¦½éÄ©Àï¤Î¡È¿ÀÆ¸¡É¤Ë¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤ÈÈ½Äê·ë²Ì¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÆá¿ÜÀî¤Ï·é¤¯ÇÔÀï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁê¼ê¿Ø±Ä¤Î¸µ¤Ø¡£¾¡¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤¹¤è¤¦¤ËÇï¼ê¤ÇÁê¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾²ù¤·¤¤¤·¡¢µ¤Ê¬Åª¤Ë¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤â¿ÍÀ¸¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÃÑ¤ò¤µ¤é¤¹¤Î¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤·¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡³«»Ï¥´¥ó¥°Ä¾¸å¤ÏÊÑ¸¸¼«ºß¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó½ªÎ»´ÖºÝ¤Ëº¸¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥¬¡¼¥Éµ¤Ì£¤Ë¤·¤¿2²ó¤Ë¤Ïº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤«¤é¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¡£ÂçÉñÂæ¤ò³Ú¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¡¹¤È¥Ó¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤¿¡£¤¿¤À3²ó°Ê¹ß¤Ï¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤ÎÁ°¤Ë½ù¡¹¤Ë¼ê¿ô¤â¸º¾¯¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¾¡¤Á¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£·Ð¸³¤Îº¹¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¼«Ê¬¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£12²ó¤ÏÂ¤ò»ß¤á¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢µÕÅ¾KO¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´¬¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ººÎÅÀ¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸1¿Í¤¬6ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¡È´°ÇÔ¡É¡£»î¹ç¸å¤Ï¥ê¥ó¥°¤Î»ÍÊý¤ËÅÚ²¼ºÂ¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍ©Îî¤ò¸«¤»¤ë¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥¹¥È¥«¥ß¥«¥¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò½Ð¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÄÁÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¡£ÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÈÆ±¤¸ÌðÅÄ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë»Õ»ö¤·¡ÖBC¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÇÆ°¤¤Î¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¤«¤éÌó2Ç¯È¾¤ÇÀ¤³¦Àï»ÅÍÍ¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢À¤³¦Àï7ÀïÌÜ¤Î¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¡ÈÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ï12¥é¥¦¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ½ý¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ý¤â¸ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½ý¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¶¯¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÀë¸À¡£¡ÖÉé¤±¤Æ¤ä¤á¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥À¥µ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¤è¡£¤ä¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡×¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅ·¿´Àá¤ò¶Á¤«¤»¡¢ÎÏ¶¯¤¯ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡þÆá¿ÜÀî¡¡Å·¿´¡Ê¤Ê¤¹¤«¤ï¡¦¤Æ¤ó¤·¤ó¡Ë1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô½Ð¿È¤Î27ºÐ¡£5ºÐ¤Ç¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ò»Ï¤á¡¢¾®6¤ÇÅ¾¸þ¤·¤¿¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤ÏRISE¤Ç¥Ð¥ó¥¿¥à¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î2³¬µéÀ©ÇÆ¤Ê¤É42ÀïÁ´¾¡¡Ê28KO¡Ë¡£23Ç¯4·î¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç6²óÈ½Äê¾¡¤Á¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï10²óÈ½Äê¾¡¤Á¤ÇWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë65¡¢¥ê¡¼¥Á1¥á¡¼¥È¥ë76¤Îº¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£