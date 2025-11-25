¾¾ºäÂçÊå»á¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÀ¾Éð¤Î¸åÇÚ¤Ë¥¨¡¼¥ë¡¡¹â¶¶¤Ï¶ì¤¤·Ð¸³¤âÎÈ¤Ë¡¢º£°æ¤ÏÇØ¤ÎÄã¤µµÕ¤Ë¶¯¤ß¤Ë
¡¡¡ÚÊ¿À®¤Î²øÊª¤¬¹Ô¤¯ ¾¾ºäÂçÊå¤ÎÃµµå¡Û¸µÀ¾Éð¤Ç¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡¦¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê45¡Ë¤Ë¤è¤ë·î1²ó¤Î¥³¥é¥à¡Ö¾¾ºäÂçÊå¤ÎÃµµå¡×11·îÊÔ¡£À¾Éð¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê28¡Ë¡¢º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬º£¥ª¥Õ¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÂç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£06Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆ±¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÅö»þ¤ÏÆþ»¥À©¡Ë¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾ºä»á¤¬¡¢³¤¤òÅÏ¤ë2¿Í¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æÅê¼ê¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÈó¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÂç¥ê¡¼¥°¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ã¦ÎÏ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÍ½Â¬¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¡¢Â®¤µ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¡£½é¸«¤ÎÂÇ¼Ô¤ÏÌÌ¿©¤é¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤ä¤Ï¤êÄ¾µå¤¬°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë80¡£¼«Ê¬¤âÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤ÎºÝ¤Ë¥µ¥¤¥º¤Î¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÇØ¤ÎÄã¤¤Åê¼ê¤Ëµ¿ÌäÉä¤òÉÕ¤±¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢1¥á¡¼¥È¥ë78¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¡¢¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ç¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Äã¤¤¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¿á¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Êº£°æÅê¼ê¤ÎÄ¾µå¤âÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢µÕ¤Ë¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î°ÜÀÒÀè¡£¼«Ê¬¤Î»þ¤ÏÆþ»¥À©¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¾¾°æ½¨´îÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¤¤¡£º£°æÅê¼ê¤â¡¢Æ±³ØÇ¯¤Î»³ËÜÅê¼ê¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¤¿¤¤¡¢ÂçÃ«Åê¼ê¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¶¶Áª¼ê¤¬³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤ÎÄ©Àï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬À¾Éð¤Ç¸½Ìò¤À¤Ã¤¿20¡¢21Ç¯¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤Ê¤É¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¥í¥Ã¥«¡¼¤ÇÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòµ¨¤Ï0¾¡11ÇÔ¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï8¾¡¤ÈÉüÄ´¤Îµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤ÇÅê¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤À28ºÐ¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£°æÅê¼ê¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°ÜÀÒ¤Ç¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤Ê¤ÉÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¹â¶¶Åê¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£ºÇ½é¤Ïº£°æÅê¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·ÀÌóÆâÍÆ¡¢É¾²Á¤Ê¤É¤ÏÄã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤Ç¤½¤ì¤é¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤¼¤Ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÜÀÒ¤¹¤ëµåÃÄ¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢2¿Í¤âÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¤·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íèµ¨¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²ñ¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡¡¢ãº£°æVSÍ³¿¤ÏÄÌ»»2¾¡4ÇÔ¢äº£°æ¤ÏÀ¾Éð»þÂå¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³ËÜ¤ÈÀèÈ¯¤Ç7ÅÙÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½éÂÐÀï¤Ï19Ç¯6·î28Æü¡£º£°æ¤Ï8²ó6°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÈÊ³Æ®¤â¡¢»³ËÜ¤¬9²ó5°ÂÂÇ11Ã¥»°¿¶¤Ç¥×¥í½é´°Åê½é´°Éõ¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£°æ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï21Ç¯5·î5Æü¡¢22Ç¯8·î26Æü¤Î2ÅÙ¤Ç¡¢ÄÌ»»¤Ï2¾¡4ÇÔ¡£ÂÐ¤¹¤ë»³ËÜ¤Ï5¾¡1ÇÔ¤ÈÆ±³ØÇ¯ÂÐ·è¤ËÅê¤²¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£