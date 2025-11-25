DeNA¡¦Åû¹á¤¬3Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Ø¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¹¹²þ¡¡28Ç¯¤Ö¤êÄºÅÀ³Í¤ë¡È³Ð¸ç¡É¼¨¤¹
¡¡DeNA¡¦Åû¹á¤¬²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð3²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤¬3Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¡£Éüµ¢2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Î20ËÜÎÝÂÇ¤ËÅþÃ£¡£8·î°Ê¹ß¤Ë14ËÜÎÝÂÇ¤ÈÉüÄ´¤·¡ÖºòÇ¯¡¢º£Ç¯Á°È¾¤È¤¤¤¤´¶³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÎÂåÂÇ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡Ê8·î13Æü¡Ë¤Ç¡È¤¤¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÂÇÎ¨¡¦228¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢43ÂÇÅÀ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤Î28Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°V¤òÎÏ¶¯¤¯ÀÀ¤¦¡£¡Ö¥Î¥ê¤¬¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï°ã¤¦¡×¤È¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¡¢¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¤Ø¤Î¡Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë·ÀÌó¹¹²þ¤·¤¿10Ç¯ÌÜ¤Î¼ÆÅÄ¤âÅû¹á¤Î°Õ¸«¤ËÆ±Ä´¤·¤¿¡£¡ÖÀª¤¤¤Ï¤¤¤Ä¤«¤È¤À¤¨¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤¬É¬Í×¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢·ä¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·ù¤ï¤ìÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£¡ÊÂçÌÚ¡¡Êæ¹â¡Ë