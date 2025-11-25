¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÂìÀîÆó¤Î¥×¥íÃí±¦ÏÓ¡¦Æ£ËÜå«Æá¤Ï5²ó4¼ºÅÀ¡¡»ÔÏÂ²Î»³¤ÈÎý½¬»î¹ç¡Ö»°¿¶¼è¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¡×
¡¡ÂìÀîÆó¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬º£½©ºÇ¸å¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë»ÔÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢¥×¥íÃíÌÜ¤ÎºÇÂ®145¥¥í±¦ÏÓ¡¦Æ£ËÜå«Æá¡Ê¤¤º¤Ê¡á2Ç¯¡Ë¤Ï5²ó4¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£½é²ó¤Ë4°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï2°ÂÂÇ¤Î¤ß¤È½¤Àµ¡£¡ÖÆâ³Ñ¤ËÅê¤²ÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅß¤Ø¤Î¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë81¤«¤éÅê¤¸¤ëÄ¾µå¤¬Éð´ï¤Ç¡¢º£½©¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ç¤ËNPB8µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬Îý½¬¤Î»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿°ïºà¡£¡Ö¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ò¤ÈÅß±Û¤¨¤Æ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òÉÁ¤¤¤¿¡£