¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¡¡¡û°æ¾åÂó¿¿¡¡È½Äê¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ü¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¡ÚÉÍÅÄ¹ä»Ë¤ÎÌÜ¡ÛÊ¬´ôÅÀ¤Ï4²ó½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤«¤é6²ó¤Þ¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤À¤í¤¦¡£1¡¢2²ó¡¢½Ð¤Æ¤¤¿Âó¿¿¤òÆá¿ÜÀî¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»ß¤á¡¢¸ú¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤¬¾¡Éé¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¤Ï3²ó¤«¤é¤è¤ê¶¯¤¯½Ð¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤Ë¤Ï´íµ¡´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4²ó½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¡£Æá¿ÜÀî¤Ï¾Ç¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÀª¤¤¤òÆÀ¤¿Âó¿¿¤Ï5¡¢6²ó¤â¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¥Ñ¥ó¥Á¤òÊÖ¤¹¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ°Äì¤·¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÌÂ¤¤¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢´°Á´¤ËÂó¿¿¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÆá¿ÜÀî¤Ï¡¢ÀÜ¶áÀï¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢6²ó¤Ë¾Ç¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ÆÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥¬¡¼¥É¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡¢Â¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âó¿¿¤Î·Ð¸³¤¬¾å²ó¤ê¡¢Æá¿ÜÀî¤ÏÂç¤¤ÊÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¡£¡Ê¸µWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡Ë