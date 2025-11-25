¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Û¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼95ÅÀ¡¡±óÀ¬Àè¤Î´Ä¶¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¿Ê²½
¡¡¡þÎëÌÚ¹¯¹°»á¡ÖÃ£´ã¡×ÇÏÂÎ¿ÇÃÇ
¡¡²¤½£ºÇ¶¯ÇÏ¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î»ÍÅ·²¦¤À¡£ÎëÌÚ¹¯¹°¸µÄ´¶µ»Õ¡Ê81¡Ë¤¬G1ÍÎÏ¸õÊä¤ÎÇÏÂÎ¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¡ÖÃ£´ã¡×¡£Âè45²ó¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¤Î4Æ¬¤ò1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÃ£´ã¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Î¼ó¤È¸ª¤Î¶ÚÆù¡£Ä¹´ü³¤³°±óÀ¬¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡È¿·¹ÄÄë¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¡£
¡¡¿å¤ÏÊý±ß¤Î´ï¤Ë½¾¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¤Ï´ï¤Î·Á¤Ë±þ¤¸¤Æ¤½¤Î»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£»Í³Ñ¤¤¡ÊÊý¡ËÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð»Í³Ñ·Á¤Ë¡¢´Ý¤¤¡Ê±ß¡ËÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð±ß·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¿å¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿Í¤â´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤Î°ÕÌ£¡£Ãæ¹ñÅâÂå¤Î»í¿Í¡¢Çòµï°×¤¬»Ä¤·¤¿Ì¾¸À¤Ç¤¹¡£ÇÏ¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Î»Ñ¤ò1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸«¤Æ¾¯¡¹¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Ê2ÃåÆ±Ãå¡Ë°ÊÍè¤ÎÇÏÂÎ¿ÇÃÇ¡£Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼ó¤È¸ª¤Î¶ÚÆù¤¬ÊÌÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÄ¶â¤ÎÀ¾ÍÎ¹ÃÑÉ¡Ê¤«¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ë¤ÇÉðÁõ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂÀ¤¤¼ó¤ÈÊ¬¸ü¤¤¸ª¡£²¤½£ÇÏ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤½Å¸ü¤Ê»Ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢ÃæÅì¤«¤é²¤½£¤ØÅ¾Àï¤·¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ÈÄ´¶µ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ó¤È¸ª¤ò¶¯¤¯»È¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤ÇÏ¾ì¤Ç¤¹¡£±óÀ¬Àè¤Î´Ä¶¤¬À¾ÍÎ¹ÃÑÉ·¿¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ÇÏ¤â´ï¤Î·Á¤Ë±þ¤¸¤Æ¤½¤Î»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²¤½£»ÅÍÍ¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¶ÚÆù¤ÏÆüËÜ¤Î·Ú¤¤¼Ç¤Ç»ý¤ÆÍ¾¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ì¡¼¥¹¤Î½øÈ×¤«¤é¤«¤Ê¤ê¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£À¾ÍÎ¹ÃÑÉ¤ÎÇÏÂÎ¤Ë¤Ï2400¥á¡¼¥È¥ë¤è¤ê¤â2000¥á¡¼¥È¥ëÀï¤ÎÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤òÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÎ©¤Á»Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ß¤ò¤Ä¤±¤º¡¢¥â¥°¥·¡Ê´Ê°×Æ¬Íí¡Ë¤À¤±¤Ç²º¤ä¤«¤Ë¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÆ·¡¢¤´¤¯¼«Á³¤ËÎ®¤¹Èø¡£¤É¤³¤Ë¤âµ¤Éé¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£Î¹¤Ï¿Í¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÏ¤Îµ¤À¤âÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÊ¿¾ï¿´¤ò¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÊÝ¤Æ¤ì¤Ð¥ì¡¼¥¹¤ÇÍÞ¤¨¤¬Íø¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Á°Áö¡¦°¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS¤ÎÄ¾¸å¤ËÓÃ¡Ê¤¼¤ó¡ËÂ©¡Ê±ê¾ÉÀ²¼µ¤Æ»¾É¸õ·²¡Ë¤ÈÇÙ½Ð·ì¤¬Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ÇÈ½ÌÀ¡£¤½¤Î¤¿¤á³®ÀûÌç¾Þ¤ò¼«½Å¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤ËÌÜÉ¸¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2¥«·îÈ¾¤Î¸¡±ÖµÙÍÜÌÀ¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÓ¥Å¥ä¤âÎÉ¹¥¡£ÈÕ½©¤Î½À¤é¤«¤¤ÍÛ¸÷¤Ë·ª¿§¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë³°¹ñÇÏ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÍèÆü¤·¤¿¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢²¤½£·¿¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Û¡¼¥¹¤Ê¤é¤â¤¦1Æ¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅÏ¹Ò¤ÇÀ¾ÍÎ¹ÃÑÉ¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÚÆù¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡£ÇÏ¤âÊý±ß¤Î´ï¤Ë½¾¤¦¡£²¤½£¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¤½£·¿¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¿·¹ÄÄë¤Ç¤¹¡£¡ÊNHK²òÀâ¼Ô¡Ë
¡¡¡þÎëÌÚ¡¡¹¯¹°¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤ä¤¹¤Ò¤í¡Ë1944Ç¯¡Ê¾¼19¡Ë4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î81ºÐ¡£ÁáÂçÂ´¡£69Ç¯¡¢Éã¡¦ÎëÌÚ¾¡ÂÀÏº±¹¼Ë¤ÇÄ´¶µ½õ¼ê¡£70¡Á72Ç¯¡¢±Ñ¹ñ¤Ë±¹¼ËÎ±³Ø¡£76Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¼èÆÀ¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«¶È¡£94¡Á04Ç¯¤ËÆüËÜÄ´¶µ»Õ²ñ²ñÄ¹¡£JRAÄÌ»»795¾¡¡£½Å¾Þ27¾¡¡£19Ç¯½Õ¡¢±¹¼Ë´Ø·¸¼Ô5¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë°°Æü¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£