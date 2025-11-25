°æ¾åÂó¿¿¡È¿ÀÆ¸¡ÉÅ·¿´¤Ë½é¹õÀ±¤ª¸«Éñ¤¤¡ª¡ÖÂç¤¤Ê´î¤Ó¡×²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¡¡¡Ö°æ¾å²È¡×°ì´Ý¤ÇºÆµ¯Àï¾þ¤ë
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¡¡¡üÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡¡È½Äê¡¡°æ¾åÂó¿¿¡û¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¸µWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤ÇWBCÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7ÀïÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤Ë3¡½0È½Äê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤À¡ªÍÄÃÕ±à¤«¤é·ýÆ®¤Ò¤È¶Ú¤ÎÂó¿¿¤¬¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤«¤éÅ¾¸þ8ÀïÌÜ¤ÎÆá¿ÜÀî¤Ë³ÊÆ®µ»¤Î¸ø¼°Àï¤Ç½é¹õÀ±¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤¿¡£½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¶î¤±¾å¤ê¡¢·»¡¦¾°Ìï¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¡£13¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç¥Ù¥ë¥È¤¬¼ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤ÏÆá¿ÜÀî¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ö¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ëÀµÅýÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¾¸°®¤·¤¿¡£¡Ö1¡¢2²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¤ÈÀäÂÐ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤«¤é¹¶¤á¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡×¡£½Å¿´¤¬¾è¤Ã¤¿±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢4²ó¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤¬¥¤¡¼¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¡×¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÆá¿ÜÀî¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢À¤³¦¤ò2ÅÙ³Í¤Ã¤¿¿¿¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¡¢Æ±¤¸¡Ö95Ç¯À¸¤Þ¤ìÀ¤Âå¡×¤ÎÄéÀ»Ìé¤ËÇÔ¤ì¡¢°ì»þ¤Ï°úÂà¤âÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£Ìó1¥«·î¸å¤ËºÆµ¯¤ò·è¤á¡¢·ý¤ò¼ê½Ñ¤·¤ÆIBF²¦ºÂ¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ØÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢Æá¿ÜÀîÁê¼ê¤ÎWBC²¦ºÂ·èÄêÀï¤À¤Ã¤¿¡£¾°Ìï¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀäÂÐ¾¡¤Ä¤«¤é¡×¤ÈÂ¨ÃÇÂ¨·è¡£ÄéÀï¤Ç¤Ï¤É¤³¤«·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²áµîºÇ¹â¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢¾°Ìï¤«¤éÆá¿ÜÀî¤ÈÆ±¤¸º¸¹½¤¨¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤¬Àõ¤¤¤«¤é¤È¤Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡×¡¢¥±¥¬¤¹¤ëÀ£Á°¤Þ¤ÇÎý½¬¤Ç¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËÆá¿ÜÀî¤ÈÊú¤¹ç¤¦¤È¡¢¡ÖÅ·¿´¤À¤«¤é²¶¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤Ç´¶¼Õ¤·¤¿¡£ºÆÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸þ¤³¤¦¤â¤Þ¤¿¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¼¡Àï¤ÏÍèÇ¯5·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅÍ½Äê¤Î¾°ÌïVSÃæÃ«½á¿ÍÀï¤ÎÁ°ºÂ¤ÇÄé¤ÈºÆÀï¤Î²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¡£¡È°æ¾å¾°Ìï¤ÎÄï¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÅ·¿´¤Ë½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿ÃË¡É¤È¤·¤ÆÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢ã·»¡¦¾°Ìï¡¡À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ÆÅª³Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¢äÂó¿¿¤Î·»¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î¾°Ìï¤ÏÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¸å²¡¤·¤·¤¿¡£1²ó¤ËÆá¿ÜÀî¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡Ö¸«¤¨¤Æ¤ë¡ª¸«¤¨¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÊâÁ°¤Ã¡ª¡×¡Öµ÷Î¥µÍ¤á¤è¤¦¡×¡Ö¥¬¡¼¥É¡¢¥¬¡¼¥É¡×¤È»Ø¼¨¡£Âó¿¿¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾¤â¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤í¡×¡Ö°ú¤¯¤Ê¡¢°ú¤¯¤Ê¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£Æá¿ÜÀîÀï¥ª¥Õ¥¡¡¼¼õÂú¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢Îý½¬¤Î»þ¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿·»¤Ï»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡þ°æ¾å¡¡Âó¿¿¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤¿¤¯¤Þ¡Ë1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë12·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£°½À¥À¾¹â1Ç¯»þ¤Ë¹â¹»ÁíÂÎ¥Ô¥óµéÍ¥¾¡¤Ê¤É¥¢¥ÞÄÌ»»57Àï52¾¡5ÇÔ¡£13Ç¯12·î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯12·î¡¢13ÀïÌÜ¤ÇWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£19Ç¯11·î¡¢WBCÆ±µéÀµµ¬²¦¼Ô¥¦¥Ð¡¼¥ê¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤Ç´ÙÍî¡£23Ç¯4·î¡¢WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¥½¥ê¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤Ç²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤â¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤Ç´ÙÍî¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë64¡¢¥ê¡¼¥Á1¥á¡¼¥È¥ë63¤Î±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£