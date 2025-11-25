Â¼¾å½¡Î´¤Ï¡Ö¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤È²¿¤¬°ã¤¦¡©¡×¡¡¥É·³¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¡È¼åÅÀ¡É¤ò´Ú¹ñ»æÊ¬ÀÏ
¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖÂ®µå¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊÆÂç¥ê¡¼¥°¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤¬Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤À¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó56ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»°´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤òÂ³¤±¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï³ÍÆÀ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£¸¶°ø¤¬¡Ö¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤ÈÆ±¤¸¼åÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ï¡Ö¥à¥Í¥¿¥«¡¦¥à¥é¥«¥ß¤Î±½¡§¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇÃÏ¸µ¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤ÎÌ¾Êª¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ô¥¡¥»¥¤»á¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥à¥é¥«¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ï²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤¬Ê¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬Â®µå¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢MLB¤ÎÂ®µå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥¹¥¤¥ó¥°¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¼¾å¤ò¡ÖNPB¤Ç8¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¡ÖÈà¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤ÈÂ®µå¤Ø¤ÎÂÐ±þÇ½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÌ¾¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥´¡¼¥Þ¥ó¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¡¢ÄÌ»»208È¯¤Î¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥®¥ã¥í¡¢ÄÌ»»462È¯¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥À¥ó¤é¡£¤¤¤º¤ì¤â»°¿¶¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬´Ú¹ñ»æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤À¡£¡Ö¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤È²¿¤¬°ã¤¦¡©¡¡246ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ÎÌÌÌÜ¤Ä¤Ö¤·¤¿ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖNPBÎòÂåºÇ¹â¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥à¥é¥«¥ß¡¦¥à¥Í¥¿¥«¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÊóÆ»¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥à¥é¥«¥ß¤Ë³ÊÊÌ¤Î´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÂ®¤¤µå¤Ë¼å¤¤¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬½Ð¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨´Ú¹ñ¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï³«ËëÄ¾Á°¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼Íî¤Á¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤òÂÇ·â¤Î½¤Àµ¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¡£5·î¤Ë¾º³Ê¤·¤ÆÂÇÎ¨.280¤ò»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ªÈ×¤Ï½ÐÈÖ¤ò¼º¤¤71»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±»æ¤â¤³¤Î»ö¼Â¤ò¡Ö¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï·ë¶É¥È¥ê¥×¥ëA¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢1¤«·î¤¢¤Þ¤ê¤Î´Ö¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿´Ê·é¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤È¥ß¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Å¬±þ´ü´Ö¤ò²á¤´¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë