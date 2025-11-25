ÎÎÅÚÌäÂê¡¢¼óÇ¾¤ËÀèÁ÷¤ê¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿°Æ19¹àÌÜ¤Ë
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊFT¡Ë¤Ï24Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¼¨¤·¤¿28¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢23Æü¤Î¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç¤Î¹â´±¶¨µÄ¤Ç19¹àÌÜ¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÎÎÅÚÌäÂê¤Ê¤ÉÉÒ´¶¤Ê¹àÌÜ¤ÏÀèÁ÷¤ê¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¸ò¾Ä¤Ë¤æ¤À¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶¨µÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°Ì³¾Ê¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÅö½é°Æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÎÎÅÚ³ä¾ù¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½ÃÄ¤Ï·ûË¡¤Ç¹ñÌ±ÅêÉ¼¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¸¢¸Â¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²¡¤·Ìá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°Ì³¾Ê¹â´±¤ÏFT¤Ë¡ÖÅö½é¤ÎÁð°Æ¤«¤é»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£