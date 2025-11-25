¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÊü½Ð¤Î°ÕÌ£¤Ï¤É¤³¤Ë¡©¡¡¥É·³24ºÐ¼ã¼êÊá¼ê¤Ë¥È¥ì¡¼¥ÉÉâ¾åÊóÆ»¡Ö¾Íè¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ë¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¥Á¥Ã¥×¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤«¡×
¼ã¼êÊá¼ê¤Î¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡Íèµ¨À¤³¦°ì3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÀð¤ÎÍ×¡¢Êá¼êµ¯ÍÑ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£µ¨¡¢Êá¼ê¿Ø¤¬²õÌÇÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸÷¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ì¥Ã¥º°ÜÀÒ¡Ä¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¤ÎºÆ²ñ¤Î¥Ï¥°¤ò¸«¤ë
¡¡º£²Æ¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ì¥Ã¥º¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î4Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¡£ÀµÊá¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤ä¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¸Î¾ã¤¬Áê¼¡¤¤¤À»þ´ü¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜÍ³¿¤ÈÁÈ¤ó¤À»î¹ç¤Ç¤ÏÄ¾µå¼çÂÎ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¹¥Åê¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨0.86¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤â2»î¹ç¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¤È°ÂÄê´¶¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë»³ËÜ¤È¤Ï9·î6Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Î9²óÆó»à¤Þ¤Ç¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î²÷Åê¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤âÊ³Æ®¡¢ÀµÊá¼ê¤Î¥¹¥ß¥¹¤¬ÀïÀþÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¹¶¼é¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬11·î12Æü¤Ë¥ì¥Ã¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤âÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯Èô¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÊá¼ê¹½ÁÛ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆâÉô´Ø·¸¼Ô¤¬¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¤È¡¢¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Î·èÃÇ¤Ï¤è¤ê´ñÌ¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¡Ë½ªÈ×¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î±ÑÍº¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬¸÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥ß¥¹¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¸Î¾ã¤Ç·ç¤¯Ãæ¡ÖÅê¼ê¿Ø¤ò¹ª¤ß¤ËÆ³¤¤¤¿ÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡×¤Èµ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¥ª¥Õ¤Ë¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤òÊü½Ð¡¢24ºÐ¤Î¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò»Ä¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï2022Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ40°Ì¡Ë¤È¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Þ¤ÀÆþÃÄ3Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¿¤Ó¤·¤í¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤ËÅÒ¤±¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤·¤«¤·º£¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¾Íè¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ØMLB.com¡Ù¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ã´Åö¡¢¥½¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Á¥§¥óµ¼Ô¤¬¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤òº£Åß¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡×¤È¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¥È¥ì¡¼¥ÉÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬É¬Í×¤ÊÂÇÀÊ¿ô¤òÆÀ¤ëÆ»¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Èà¤Ë¹ç¤¦Ìò³ä¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥È¥ì¡¼¥É»Ô¾ì¤Ç²ÁÃÍ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Á¥§¥óµ¼Ô¤ÎÈ¯¿®¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬Êá¼ê¤È¤·¤ÆËèÆü½Ð¾ì¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¹¤°¤Ë¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÀµÊá¼ê¤Î¥¹¥ß¥¹¤¬2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¡¢¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¾ù¤ëµ¡²ñ¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Èµ¤¹¡£
¡¡¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ïº¸Íã¡¢°ìÎÝ·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÇ·â¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£Åª¤Ê°·¤¤¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ö3¿ÍÌÜ¤ÎÊá¼ê¤òÊú¤¨¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏOPS.582¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÏOPS.953¤È¹â¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¡¢Êá¼ê¤È¤¤¤¦µ©¾¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö2026Ç¯¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤è¤ê¤â¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Á¥Ã¥×¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥È¥ì¡¼¥É¸õÊä¤Ë¤¢¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤âÆ°¤«¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤è¤¤¤è¥Á¡¼¥à¤ÎÊá¼êÁØ¤Ï¥¹¥ß¥¹°Ê²¼¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤òÊü½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¸å¡¹¡¢¶Á¤¤¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï³°Ìî¼ê¡¢Ãæ·Ñ¤®¤¬Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥ÈÊü½Ð¤â¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¥È¥ì¡¼¥É¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£º£¸å¤âÀ¤³¦°ì·³ÃÄ¤ÎÊä¶¯¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[文/構成:ココカラネクスト編集部]