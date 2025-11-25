µð¿Í¡¦ÀõÌî¡ÈÄ¹Ìîº²¡É·Ñ¾µ¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡ÖÍê¤à¤¾¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡¡Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¼çÎÏÁª¼êÌÜ»Ø¤¹
¡¡µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£²£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£²£±ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡ÈÄ¹Ìîº²¡É¤Î·Ñ¾µ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌÜÉ¸¤È¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëµð¿Í¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Æ´¤ì¤¿ÀèÇÚ¤ÎºÇ¸å¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡££²£³Æü¤ÎÄ¹Ìî¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¸«¤¿ÀõÌî¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤»Ñ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÍýÁÛÁü¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤ÏÄ¹Ìî¤«¤é¶»¤ò·Ú¤¯¤¿¤¿¤«¤ì¡ÖÍê¤à¤¾¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¤Ë¸å¤òÂ÷¤µ¤ì¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£Ä¹Ìî¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨¡¦£±£¸£·¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¡Ö£²£±ºÐ¤Ï²ù¤·¤¤¤³¤È¤è¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡££±·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×¤ÈÀõÌî¡£¡ÈÄ¹Ìîº²¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤®Ãç´Ö¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ø¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£