¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁó°æÍ¥¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢£±Ëü¿Í¤Ç¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¤Î¡ÖÂè¶å¡×¤ò¹ç¾§¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼£±Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡×¡Ê£±£²·î£·Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¼èºà²ñ¤Ë¾¾²¬çýÍ¥¡¢»Ø´ø¼Ô¤Îº´ÅÏÍµ»á¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£´£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¡¢Áó°æ¤ÏÏ¯ÆÉ¡¢¾¾²¬¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Áó°æ¤Ï¡Ö»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ß¤Î¿´Â¡¤Î¿Í´Ö¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö³§Ãç´Ö¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤±¤Ð¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤¡¡ª¡©¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤ë½õ¸À¤òÌä¤ï¤ì¤¿¾¾²¬¤Ï¡Ö»ä¤ÏÁó°æ¤µ¤ó¤È°ì¸Ä¤À¤±¡È¥Ï¥í¥ª¥¿¡É¤Ã¤Æ¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÑ¤¸¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥ª¥¿¥¯¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¶ì¤·¤¤»þ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Ä¤â¥Ï¥í¥×¥í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁó°æ¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ä¤ó¤¯¡é¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ø¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÇÀ¤³¦Ãæ¸ýÀâ¤±¤ë¤Î¡Ù¤Ã¤Æ²Î»ì¤¬¡Ê¿´¤Ë¡ËÎ®¤ì¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¡Ö£×£è£á£ô¡¡£é£ó¡¡£Ì£Ï£Ö£Å¡©¡×¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥Ï¥í¥×¥í°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡£º£Ç¯£±Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¿ä¤·¤ÎÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡È¸½¾ìÉüµ¢¡É¤·¤¿£±Ç¯¡×¤È¡¢¥Ï¥í¥×¥í¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿ä¤·¤ÏÀ¸¤¤ëÁ´¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤¬µ±¤¯¤³¤È¤òº£¹¹»×¤¤½Ð¤·¤¿£²£°£²£µÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Áó°æ¤Ï¡Ö¿ä¤·¤ÎÏÃ¤µ¤ì¤ë¤È°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¡¢´í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ê£õ£é£ã£å¡á£Ê£õ£é£ã£å¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£Æ±¥é¥¤¥Ö¤¬£±Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö£±Ëü¿Í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ÎÌ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤Î¤«¤È»×¤¦¤ÈÉð¼Ô¿Ì¤¤¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«¿È¤¬£²£²Ç¯¤ËÂè£±»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë²Ë¤¬Ìµ¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ÌÀÆü¤É¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤¦¡¢Ä«¤Ï²¿¿©¤Ù¤µ¤»¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤âÀâÌÀ¡£¡Ö¤¿¤À´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£²ó¤Î¡ØÂè¶å¡Ù¤Ç´¶¤¸¤ë¿¶Æ°¤ÈÇ®µ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²£°£²£µÇ¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÁí´ÆÆÄ¤È»Ø´ø¤òÌ³¤á¤Æº£Ç¯¤Ç£²£·²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº´ÅÏ»á¤Ï¡¢º£Ç¯¤¬ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é£³£°Ç¯¤ÇÀï¸å£¸£°Ç¯¤È¡¢ÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¡ØÂè¶å¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¤³¦¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÁÔÂç¤Ê¶Ê¡£ÂçÊÑ¤Ê»þÂå¤Ø¤Î±þ±ç»¿²Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¸×ÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢ºå¿À¤¬ÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£³Ç¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢£±Ëü¿Í¤ÎÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¤ÎÂç¹ç¾§¤â¼Â»Ü¡£ºå¿À¤Ïº£Ç¯£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ï»¹Ã¤ª¤í¤·¤Î¹ç¾§¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡Ö¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤½¤¦¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤Ï£±£²·î£²£°Æü¤Ë£Ô£Â£Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£