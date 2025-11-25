ÃæÌî´´»Î¡¡¥×¥í£±£µÇ¯ÌÜ¡¦½é¹õÀ±¡¡ÄËº¨£±£°²ó¥À¥¦¥ó£°¡Ý£³È½ÄêÉé¤±¡¡À¤³¦½éÄ©ÀïÀÚÉä¥¹¥ë¥ê¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡×¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé£µ°Ì¤ÎÃæÌî´´»Î¡Ê£³£°¡Ë¡áÄë·ý¡á¤ÏÆ±µé£³°Ì¤Î¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à¡Ê£³£µ¡Ë¡áÊÆ¹ñ¡á¤Ë£°¡Ý£³¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢¥×¥í£±£µÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Ë£±£¹Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ÎÄÚ°æÃÒÌé¡Ê£²£¹¡Ë¡áÄë·ý¡á¤Ï¥×¥í£³ÀïÌÜ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé£±£°²óÀï¤ËÎ×¤ß¡¢¸µ£×£Â£ÃÆ±µé²¦¼Ô¤Ç¸½£±°Ì¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ê£³£·¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤Ë£¸²ó£²Ê¬£µ£¹ÉÃ¡¢£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿À¤³¦½éÄ©Àï¤Ø¤ÎÀÚÉä¤¬¥¹¥ë¥ê¤ÈÈ´¤±Íî¤Á¤¿¡£ÃæÌî¤¬È½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢¥×¥í½é¹õÀ±¡£°ú¤¤Ä¤Ä¤â¤¤¤¤Ê¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥¢¥ê¡¼¥à¤Î¶¯ÂÇ¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢£±£³£Ë£Ï¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡ÈÅ´¤Î·ý¡É¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¡££¸²ó¤«¤éµÕÅ¾¤ò¿®¤¸¤ë´´»Î¥³¡¼¥ë¤¬²ñ¾ì¤ËÊ¨¤¤¤¿¤¬¡¢£±£°²ó¤Ë¤Ï±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ËÈïÃÆ¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¾Ã¤¨Æþ¤ê¤½¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸«±É¤¨¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÄÞº¯¤òÆùÂÎ¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¡£º£²Æ¡¢£¹·î£±£´Æü¤ËËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎÎý½¬Áê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¶ÛÇ÷´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÌó£²£°¥é¥¦¥ó¥É¼Â»Ü¤·¡Ö·ä¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢Á´Éô¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¾å¡Ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¡Ë¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¤ä¤é¤ì¤ë¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì¿Í¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ²ù¤·¤¤¡×¤ÈÄË´¶¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤êÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¸µ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥¢¥ê¡¼¥à¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿À¤³¦²¦¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÇò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££³£°ºÐ¤ÎÃæÌî¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤¿´èÄ¥¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡þÃæÌî´´»Î¡Ê¤Ê¤«¤Î¡¦¤ß¤¤È¡Ë£±£¹£¹£µÇ¯£··î£±£´Æü¡¢Âçºå»Ô½Ð¿È¡£ÅÔÎ©ÃÝÂæ¹â»þÂå¤Ë¹â¹»£³´§¤Ëµ±¤¡¢ÅìÇÀÂç¤Ç¤Ï¥¢¥Þ£·´§¡££²£°£±£¸Ç¯£±£°·î¤Ë£²²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£´Ç¯£¹·î¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£¿ÈÄ¹£±£·£°¥»¥ó¥Á¡¢º¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£