ÉðÂ¢Àî¿ÆÊý¤¬½éÍ¥¾¡¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤ò¾Î»¿¡Ö¤º¤Ã¤È¥ê¥º¥à¤¬¤¤¤¤¡¢²ÝÂê¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£±£²¾¡£³ÇÔ¤ÇÂç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡Ë¡á°Â¼£Àî¡á¤¬Àé½©³Ú¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£²£´Æü¡¢Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÉô²°½É¼Ë¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤Ç¸µ²£¹ËÉðÂ¢´Ý¤ÎÉðÂ¢Àî¿ÆÊý¤Ï¡Ö¥ê¥º¥à¤¬¤¤¤¤¡×¤È°ÂÀÄ¶Ó¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡½éÍ¥¾¡¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¤º¤Ã¤È¥ê¥º¥à¤¬¤¤¤¤¡£°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÁêËÐ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤¬²ÝÂê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡£
¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¤ËÉé¤±¤¿ÁêËÐ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¹¤°½Ð¤é¤ì¤ë¤È¼å¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Â¾¤ÎÎÏ»Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¡¢Â®¤¤¾¡Éé¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¶¯¤¯Åö¤¿¤ì¤ºÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÏÆ¬¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤Ç°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¾ì½êÁ°¤Î½Ð·Î¸Å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ä¶È¤Ç¤â°ÂÀÄ¶Ó¤È¤É¤ó¤É¤ó·Î¸Å¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤è¡££²¾ì½êÂ³¤±¤Æ·èÄêÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢²£¹Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤ÈË«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤òÄù¤á¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë²£¹Ë¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î·¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢Àè¤Ë¹¶¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÎµÙ¾ì¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥±¥¬¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡££±£³ÆüÌÜ¤Î°ÂÀÄ¶ÓÀï¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÇÄË¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤ÊÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ë¡¢¤½¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤é¿·¤·¤¤¼ã¤¤ÎÏ»Î¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÇìºùË²¤ÈµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï½ÐÂ¤¬¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²£¹Ë¤¬£²¿Í¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£ÍèÇ¯¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¥±¥¬¤Ê¤¯ÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¡£ËÍ¤âÇ¯Ëö¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ËÈ÷¤¨¤ë¤è¡£