¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£±£²¾¡£³ÇÔ¤ÇÂç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡Ë¡á°Â¼£Àî¡á¤¬Àé½©³Ú¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£²£´Æü¡¢Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÉô²°½É¼Ë¤Ç²ñ¸«¡£Í¥¾¡¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢£²£¶Æü¤ÎÂç´Ø¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤Î¸ý¾å¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¡¢»Õ¾¢¡¦°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤«¤é¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡×»ØÎá¤Ë¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ä«£µ»þ¤Þ¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÀÄ¶Ó¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£Æüµ¯¤¤Æ¼Â´¶¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈè¤ì¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Àé½©³Ú¤ÏËÜ³ä¤ÇÂç´Ø¶×ºù¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹ËË¾ºÎ¶¤òÏ¢ÇË¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Ç½é¡¢½êÍ×£±£´¾ì½ê¤ÏÇ¯£¶¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¤ÇÎòÂå£²°Ì¤ÎÂ®¤µ¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·½ü¤¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ°ìÈÖ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¡£¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±¤Ä²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¥É¥¤¥Ä¤ÇÊë¤é¤¹Î¾¿Æ¤Ë¤â¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤ÎÎ×»þÍý»ö²ñ¤ÇÂç´Ø¾º¿Ê¤¬·èÄê¤·¡¢¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤Ç¸ý¾å¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤±¤ì¤É¡¢Á´Á³¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾ì½êÁ°¤Ï¾º¿Ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤«¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£»Õ¾¢¤«¤é¤ÏÁ°Æü¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡×¤È¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç´Ø¾º¿Ê»þ¤Î¸ý¾å¤Ç¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Î¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¡¢Ë¾ºÎ¶¤Î¡Öµ¤ò°°ìÁ®¡×¡¢¹â°Â¤Î¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¡×¡¢ÀµÂå¤Î¡Ö»êÀ¿°ì´Ó¡×¤Ê¤É¡¢»Í»ú½Ï¸ì¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤è¤ê¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È»×°Æ´é¡£»Õ¾¢¤Ë²þ¤á¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¤¬¡ÖËÜÅö¤ËºòÆü¤ÎÄÌ¤ê¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÄ´¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢»Õ¾¢¤«¤é¤Î¿®Íê¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤ëÏÃ¤À¤¬¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ä¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤âÏ³¤é¤·¤¿¡£