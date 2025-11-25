¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Û5ºÐ²´ÇÏ¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¤ÎÉñÂæ¡¡Íê¤â¤·¤¤Ä¹µ÷Î¥¡õ½Å¾Þ¼ÂÀÓ
¡¡¡ÖG1¥Ç¡¼¥¿²¦¡×¤Ï²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é5¹àÌÜ¡¢³Æ20ÅÀËþÅÀ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤Ç¾¡¤ÁÇÏ¤òÆ³¤½Ð¤¹¡£º£½µ¤Ï¡ÖÂè45²ó¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡×¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¡Ë¡£¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÉâ¾å¤·¤¿ËÜÌ¿¤Ï4¹àÌÜ¤ÇËþÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡£Å·¹Ä¾Þ¡¦½©8Ãå¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬¤¢¤ë¤¾¡£
¡¡¡ÚÀÎð¡Û
¡¡4ºÐ¤È5ºÐ¤Ç·×9¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë²´ÇÏ¤Ï¡Ú7¡¦6¡¦6¡¦50¡Û¤È°µÅÝÅª¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î20ÅÀËþÅÀ¤À¡£°ìÊý¡¢ÌÆÇÏ¤âÁ´Ç¯Îð¤Ç¡Ú3¡¦2¡¦2¡¦17¡Û¤ÈÊ³Æ®¡£15ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤3ºÐ²´ÇÏ¤Ï10ÅÀ¡£6ºÐ°Ê¾å¤È¥»¥óÇÏ¤ÏÇÏ·ôÍí¤ß¤¹¤é¤Ê¤¤¤¿¤á0ÅÀ¡£
¡¡¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Û
¡¡¡È½©¸ÅÇÏ²¦Æ»¥í¡¼¥Æ¡É¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©ÁÈ¡Ú6¡¦3¡¦4¡¦30¡Û¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç20ÅÀ¡£¡Ú3¡¦1¡¦0¡¦19¡Û¤ÇÂ³¤¯µþÅÔÂç¾ÞÅµÁÈ¤Ï15ÅÀ¡£3Ãå°ÊÆâ¤¬¤¢¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕÁÈ¡¢¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼ÁÈ¤È³¤³°G1ÁÈ¤Ï10ÅÀ¡£¤Û¤«¤Ï5ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÚÁ°ÁöÃå½ç¡Û
¡¡1Ãå¡Ú6¡¦4¡¦4¡¦23¡Û¤¬Í¥½¨¡£¾¡Î¨16¡¦2¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨27¡¦0¡ó¤È¿®ÍêÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£2¡Á5Ãå¡Ú3¡¦5¡¦3¡¦51¡Û¤â·òÆ®¡£°ìÊý¡¢6¡Á9Ãå¡Ú1¡¦0¡¦1¡¦28¡Û¤È²¼°Ì¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¤Ï¸·¤·¤¤¤«¡£10Ãå°Ê²¼¤Ï2Ãå¤¬ºÇ¹â¡£1Ãå¤Ï20ÅÀ¡¢2¡Á5Ãå¤Ï15ÅÀ¡¢6¡Á9Ãå¤Ï10ÅÀ¡¢10Ãå°Ê²¼¤Ï5ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¡Úµ÷Î¥¼ÂÀÓ¡Û
¡¡¾¡¤ÁÇÏ±ä¤Ù10Æ¬¤Î¤¦¤Á¡¢9Æ¬¤¬¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î½Å¾Þ¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÉñÂæ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢Ä¹µ÷Î¥¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÇÏ¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡£¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ç¾¡¤Á°È¤Î¤¢¤ëÇÏ¤Ï20ÅÀ¡£2¡¢3Ãå¤¬ºÇ¹â¤ÎÇÏ¤Ï15ÅÀ¡£4¡¢5Ãå¤Ç·Ç¼¨ÈÄ¤ËºÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÇÏ¤Ï10ÅÀ¡£¤Û¤«¤Ï5ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÚÅìµþÅ¬À¡Û
¡¡Á°ÁöÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©ÁÈ¤¬¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¡¼¥¹ÁêÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¾¡¤ÁÇÏ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤È¤Ê¤ë±ä¤Ù7Æ¬¤¬Åìµþ¤Î½Å¾ÞV¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤ÎG1¾¡¤ÁÇÏ¤Ï20ÅÀ¡£Æ±2¡¢3Ãå¤Ï15ÅÀ¡£Æ±½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤Ï10ÅÀ¡£¤Û¤«¤Ï5ÅÀ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú·ëÏÀ¡Û
¡¡90ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¤¬ÂçËÜÌ¿¤À¡£ºòÇ¯2Ãå¤ÎÀã¿«¤ò´ü¤·¤¿Á°ÁöÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ï8Ãå¡£Ä¾Àþ¤Ç°ì»þ¤ÏÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¹¥È¤ÇµÓ¤¬Æß¤Ã¤¿¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤ò»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ´Ö¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¾å¡¹¡£23Ç¯¤Ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿Åìµþ12F¤Ê¤é¸«Ä¾¤»¤ë¡£»×¤¤½Ð¤ÎÉñÂæ¤ÇG1¡¦3¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¡£¡Ê¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¡Ë