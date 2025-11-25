ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¡¡¥»³¦ºÇÂ¿7ÅÙÌÜÅðÎÝ²¦¤Ø°ÕÍß¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¡THE¡¡OFFICIAL¡¡MOVIE¡¡2025¡¡¡½±É¸÷¤Î¸×Æ»¡½¡×¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¶áËÜ¤¬¡¢¥»³¦µÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë7ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦³ÍÆÀ¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¹ø¤Ã¤ÆÁá¤¯¿ê¤¨¤¬¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Áö¤ë¡£Ìîµå¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÁö¤é¤Ê¤¤¤È¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁö¤ì¤ëÂÎ¤ÇÌîµå¤ò¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Íèµ¨¤âÌÔ¸×¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é½ÓÂ¹ªÂÇ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌöÆ°¤·¡¢º£µ¨¤Ç6ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£¼ÆÅÄ·®¡Êµð¿Í¡Ë¤ËÊÂ¤Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ç8Ç¯ÌÜ¡¢32ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¸×¤ÎðêÂÌÅ·¡Ê¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¡ÖÎ¦¾åÁª¼ê¤À¤Ã¤Æ40ºÐ¡¢50ºÐ¡¢70ºÐ¤Ç¤âÁö¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀ¨¤¤µ»½Ñ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡£Ç¯Îð¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Ëá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÆü¡¹°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬½ÀÆðÀ¡£¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÂÎ¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½àÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡£ÂÎ¤âÆ¬¤â½À¤é¤«¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤ò¡¢°Î¶È¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î¶áÆ»¤ÈÂª¤¨¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡£¤½¤Î¥»³¦µÏ¿¹¹¿·¤¬¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î¶áÆ»¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡¡¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë
¢ã´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤ÎÀï¤¤¤ÎµÏ¿¢ä
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¡THE¡¡OFFICIAL¡¡MOVIE¡¡2025¡¡¡½±É¸÷¤Î¸×Æ»¡½¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ëº£·î14Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸ø³«Ãæ¡£µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤Ë¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÂ®¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ÎµÏ¿¤¬¡¢»î¹çÃæ·Ñ±ÇÁü¤ËÉñÂæÎ¢±ÇÁü¤â¸ò¤¨¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÌó300¿Í¤Î¸×ÅÞ¤¬¡ÖTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÀ¾µÜOS¡×¤Ë½¸·ë¡£¶áËÜ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Ä¤Ä¡¢Ï¢ÇÆ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£