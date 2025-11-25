¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤¬ÃµÄå·óÈ¯ÌÀ²È¥É¥é¥Þ¤ò´ë²è¡ª¡¡£±·î¥¹¥¿¡¼¥È¡ÖÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡¡¾¾ÅÄ¡Ö²ò·è¤·¤¿¤ê¡¢Äü¤á¤¿¤ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ê£´£²¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯£±·î´ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¶âÍË¡¢¸å£±£±¡¦£±£µ¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¾¾ÅÄ¤ÏÆ±¶É¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Ç¡¢´ë²èÃÊ³¬¤«¤é»²²Ã¤·¤¿°ÕÍßºî¤À¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ºí©¤·¤¿Éã¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤ÀÃµÄå¤Ç¡¢ÊÆ¹ñµ¢¤ê¤ÎÈ¯ÌÀ²È¤Ç¤â¤¢¤ë°ì¥ÎÀ¥ÍÎÊåÌò¡£ÅÄ¼ËÄ®¤ÎÀ¾¥öÃ«²¹Àô¤Ë¤¢¤ëÇÑ¶È¤·¤¿¼Â²È¤Î²¹Àô½É¤òÃµÄå»öÌ³½ê¤ä½»µï¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë°ÍÍê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¼¡¡¹¤ËÉñ¤¤¤³¤à´ñÌ¯¤Ê°ÍÍê¤ò¡¢Í½Â¬¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¥Æ¥ì¥Ä¤ÊÊýË¡¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê£²£°£±£³Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡×¡Ê£²£°£²£±Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡×¡Ê£²£°£²£µÇ¯¡Ë¤Ê¤É¤Î·æºî¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¾¾ÅÄ¤Î¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤éÃµÄå¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦È¯°Æ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿´ë²è¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¤È¤Ï±Ç²è¡Ö¥â¥Ò¥«¥ó¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¡×¡Ê£²£°£±£¶Ç¯¡Ë¡¢¡Ö£°¡¥£µ¤ÎÃË¡×¡Ê£²£°£²£³Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤£³ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ëµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Î²ÅÄ½¤°ì»á¤¬¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î´Ö¤Ç´÷Øß¡Ê¤¤¿¤ó¡Ë¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤òÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Å¤¯¤ê¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë²ÅÄ¤¬·¿¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë¹¤²¤Æ¡¢¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¡Ê¾¾ÅÄ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Öº£²ó¡¢´ë²è¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¡ÈÃµÄå¤â¤Î¡É¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÃµÄåÁü¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²ÅÄ´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ø°Õµ¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÃúÇ«¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃµÄå¤Ç¤¢¤êÈ¯ÌÀ²È¤ÎÍÎÊå¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢Èà¤Î¼þ¤ê¤ò¼è¤ê°Ï¤àÀ¾¥öÃ«²¹Àô¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ë¿´²¹¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¸À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÏÈ¯ÌÀ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç²ò·è¤·¤¿¤ê¡¢Äü¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢À¾¥öÃ«²¹Àô¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¤Î¤¾¤¸«¤·¤Ê¤¬¤é²¹Àô¤ËÆþ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡¡²ÅÄ½¤°ì»á¡Ö¡ØÃµÄå¤â¤Î¡Ù¤ò°ÊÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤Ê¤ä¤Ä¤ò¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÃµÄå¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃµÄå¤À¤¬¡¢È¯ÌÀ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²¿¤«¿·¤·¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¡ØÃµÄå¤â¤Î¡Ù¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ì¤«¤é¼«Í³¤ËÊª¸ì¤òºî¤ê¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤æ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç»Ò¶¡¤¬Í·¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¸¿´¤Ë¤«¤¨¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¿´¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×