ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ËëÅê¼êÌ¾¾è¤ê¡Ö²¿Ç¯¤âÏ¢Â³¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤é¡×ÍèÇ¯3·î27Æü¤ÎÁê¼ê¤Ï¹¥ÁêÀ¤Îµð¿Í
¡¡ºå¿À¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÍèµ¨³«ËëÅê¼ê¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£º£µ¨¤Ï¼«¿È½é¤ÎÂçÌò¤òÌ³¤á¡¢ºÇÂ¿¾¡¡¢¾¡Î¨Âè1°Ì¡¢Ã¥»°¿¶¤ÎÅê¼ê3´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë½éÀï¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ÎÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡È³«Ëë¡É¤Î¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Íèµ¨3·î27Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ëµð¿Í¤È¤ÏÄÌ»»7»î¹ç4¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.54¤ÈÈ´·²¤Î¹¥ÁêÀ¡£¾¡Î¨100¡ó¤ÎÂç¹õÃì¤¬¡¢GÅÝ¤«¤éµåÃÄ½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ù¤¯°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë±É¤¨¤¢¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡¢Â¼¾å¤¬ÎÏ¶¯¤¯Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÍèÇ¯¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ï¡Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿Ç¯¤âÏ¢Â³¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¡£ºòÇ¯11·î¤ÎµåÃÄ¹Ô»ö¤Î¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥ÚÃæ¤Ë¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤éº£µ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬º£Ç¯¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç»Ø´ø´±¤«¤é¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¡½¡½¤È¡ÈÎ©¸õÊä¡É¤·¤¿·Á¤À¡£¡Ö¶¯¤¯¡Ä¤Þ¤¢¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÌòÇÒÌ¿¤òË¾¤à¡¢µ¶¤é¤¶¤ë»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÎ©¾ì¡¢»Ä¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡Ö³«Ëë¡¦Â¼¾å¡×¤Ë°ÛÏÀ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£5Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¹Åç¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç8²ó2/3¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¤·¡¢È¯¿Ê¡£°Ê¹ß¤âºÍÌÚ¤È¥À¥Ö¥ë¡¦¥¨¡¼¥¹¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¡£1ÅÙ¤âÀïÀþÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢ºÇÂ¿¾¡¡¢¾¡Î¨Âè1°Ì¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤ÎÅê¼ê3´§¤ò³ÍÆÀ¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤Ë¤â¶¯¤¤¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS½éÀï¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ÇÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¹¥Åê¡£¤¤¤º¤ì¤âµá¤á¤é¤ì¤ë»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Âç°ìÈÖ¤Î½Å°µ¤Ë¤â¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶¯¿´Â¡¤ò»ý¤Á¡¢¤â¤Ï¤ä¡È³«ËëÃË¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤ÀÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¡£Íèµ¨¤Î³«Ëë¤ÏÅ¨ÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Îµð¿ÍÀï¡£Â¼¾å¤ÏÄÌ»»7»î¹ç4¾¡¡Ê0ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨0.54¤È¡ÖÄ¶¡×¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤É¤ÎG¥¥é¡¼¤À¡£³«ËëÅê¼ê¤Ë·è¤Þ¤í¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢Áá¤¯¤â26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡ÖGÅÝ³«Ëë¡×¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¸½»þÅÀ¤ÎÌÔ¸×¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÅ¬Ç¤¼Ô¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¡Ê³«ËëÀï¤Îµð¿ÍÀï¤Ï¡Ë¤Þ¤ÀÁÛÁü¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤ÀÅê¤²¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¥ã¥ó¥×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥é¥Õ¥È5°Ì°Ê²¼¤Î2Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢23¡¢24Ç¯¤ÇÌ³¤á¤¿ÀÄÌø¤ËÂ³¤¯2¿ÍÌÜ¤Î°Î¶È¤È¤Ê¤ë¡£¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤Ë¤âÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ41¤Ë¤Ï¡¢Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤±¤ó°úÌò¤Ë¡¢ºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÉÊ³Ê¤¬Éº¤¦¡£¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë
¡¡¡Ò³«ËëÅê¼êºÇÂ¿¤Ï¼ãÎÓÃé»Ö¤Î8²ó¡Ó¡û¡Äº£µ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿Â¼¾å¡Ê¿À¡Ë¤Ï¡¢20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¸¤¨È´¤Åê¼ê¤Ç¤Ï23¡¢24Ç¯¤ÎÀÄÌø¡Ê15Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¢¸½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö¡¢ºÇ¤âÄã¤¤»ØÌ¾½ç°Ì¤«¤é¤ÎÂçÌò¤À¤Ã¤¿¡£ºå¿À³«ËëÅê¼ê¤ÎºÇÂ¿¤Ï¼ãÎÓÃé»Ö¤Î8²ó¡Ê¤¹¤Ù¤Æ1¥ê¡¼¥°»þÂå¡Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¾®»³ÀµÌÀ¡¢¹¾²ÆË¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î6²ó¡£Ï¢Â³Ç¯¿ô¤Ï¡¢°æÀî·Ä¡Ê02¡Á06Ç¯¡Ë¤È¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê15¡Á19Ç¯¡Ë¤¬5Ç¯¤ÇºÇÄ¹¤À¡£