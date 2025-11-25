ºå¿À¡¡¼ãÎÓÃé»Ö¾Þ¤Ëº´Æ£µ±ÌÀ¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë³èÆ°É¾²Á¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À¤Ï24Æü¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ä¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÁª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¼ãÎÓÃé»Ö¾Þ¤Ëº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤òÁª¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é¾®»ù¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤Ø¸ø¼°Àï1ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤10Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆþÃÄÁ°¤«¤éÃÏ¸µÀ¾µÜ»Ô¤Ç¾¯Ç¯Ìîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£27Æü¤ÎµåÃÄÇ¼²ñ¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º´Æ£µ±¤¬´óÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾®»ù¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Ç¡¢¸ø¼°ÀïËÜÎÝÂÇ1ËÜ¤Ë¤Ä¤10Ëü±ß¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï40ËÜ¤òÊü¤Á400Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£23Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢3Ç¯¤ÇÁí³Û800Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºå¿ÀÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿2020Ç¯12·î¤«¤é½Ð¿È¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¡¢¹ÃÅì¥Ö¥ë¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò¼Â»Ü¡£22Ç¯¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¸å±ç²ñÈ¯Â¸å¤ÏÀ¾µÜÃÏ°è¤Î8¥Á¡¼¥à¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ç¤Ï¼ø¾ÞÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë³èÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå¿¶¶½¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌÏÈÏ¤È¤·¤ÆÎÉ¤¼êËÜ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼õ¾Þ¤òÊ¹¤¤¤¿º´Æ£µ±¤Ï¡ÖÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¼¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÍ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È¤Î»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³èÆ°¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Ç¯9·î6Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¾®»ù¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¾¯Ç¯2¿Í¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¡£Åêµå¸å¤Ëº´Æ£µ±¤¬½Ð·Þ¤¨¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¡¢¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤ÏÆ±ÅÀÂÇ¤Ë¼ÙÈô¹¥Êá¤ÎÈþµ»¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò1¤Ë¸º¤é¤¹³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌµÎà¤Î»Ò¤É¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤ÏÉÂ¾²¤Î¾¯Ç¯¤ËÌóÂ«¤·¤ÆËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Âç¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤Î60ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£º£µ¨40È¯¤òÊü¤Ã¤¿º´Æ£µ±¤âÍèµ¨¤Ï50È¯¤ÎÂçÂæ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¼Ô¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÌ´¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬È¯Ê³ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡¡¡ÊÆâÅÄ¡¡²íÌé¡Ë
¡¡¢¦¼ãÎÓÃé»Ö¾Þ¡¡¡¡ºå¿À¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥¡¦»üÁ±³èÆ°¤ä¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Í¥¤ì¤¿¸«¼±¤ò»ý¤Ä¼«¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡£2011Ç¯7·îÁÏÀß¡£µåÃÄÁÏÀß»þ¤«¤é³èÌö¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Î³èÆ°¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µÅê¼ê¡¦´ÆÆÄ¡¢¼ãÎÓÃé»Ö»á¡Ê1908¡½65Ç¯¡Ë¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨Ì¿Ì¾¤·¤¿¡£ËèÇ¯¥ª¥Õ¡¢Áª¼ê1¿Í¤òÉ½¾´¡¢µÇ°¤Î½â¤È¾Þ¶â100Ëü±ß¡¢³èÆ°»ñ¶â100Ëü±ß¤òÂ£¤ë¡£
¢ã¼ãÎÓÃé»Ö»á¼¡½÷¤âº´Æ£µ±¤Î¼õ¾Þ¤ò´î¤Ö¢ä
¡¡¡û¡Ä¼ãÎÓÃé»Ö»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤Î¼¡½÷¤ÇÀçÂæ»Ô¤ËÊë¤é¤¹³ÁºêÌ÷»Ò¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤¬º´Æ£µ±¤Î¼õ¾Þ¤ò´î¤ó¤À¡£º£Ç¯9·î¡¢Æ±¤¸µÜ¾ë¸©¤Ë½»¤àº´Æ£µ±¤ÎÁÄÊì¡¦ÈþÃÒ·Ã¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¼õ¾Þ¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º´Æ£µ±¤ÏËÜ»æ¤ÎÍ¥¾¡¼êµ¤ÇºòÇ¯9·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿ÁÄÉã¡¦·®¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤Àþ¡ÊÀ®ÀÓ¡Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÁÄÊì¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£