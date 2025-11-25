¡ÖÃ¯¤«²¶¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈÈáÌÄ¡Ä¡Ä¡ÖÇ¯¼ý1,200Ëü±ß¡×59ºÐ´ÉÍý¿¦¡¢120¼Ò±þÊç¤âÁ´ÌÇ¡£¥¨¥ê¡¼¥È¤ò½±¤¦½é¤á¤Æ¤ÎºÃÀÞ
ÅÔÆâ¤ÎÍÌ¾»äÎ©Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¿·Â´¤ÇÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿»³ËÜÎ´»Ê¤µ¤ó¡Ê59ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£±Ä¶ÈÈª¤ÇÃå¼Â¤Ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢50ÂåÁ°È¾¤ÇËÜ¼Ò¤ÎÉôÄ¹¿¦¤Ë¾º¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÌó1,200Ëü±ß¡£Æ±À¤Âå¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤¢¤ë725Ëü±ß¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ5Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡ÙÃËÀÀµ¼Ò°÷50¡Á59ºÐ¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢60ºÐÄêÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤òÁ°¤Ë¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤â¡ÖºÆ¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÀÌó¼Ò°÷¡£ÅöÁ³¡¢Ìò¿¦¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯¼ý¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î3Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë400Ëü±ßÂæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö35Ç¯°Ê¾å¤â²ñ¼Ò¤Ë¿Ô¤¯¤·¡¢ÉôÄ¹¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬Ç¯¼ý400Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥é¥¤¥É¤¬µö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤È¿®¤¸¡¢ÄêÇ¯¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÅ¾¿¦³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·Ð¸³¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇ¯¼ý800Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¨¡¨¡¡£¤½¤ó¤Ê¼«¿®¤Ï¡¢³èÆ°³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«1¥«·î¤ÇÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë°Æ·ï¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½¾¶È°÷¿ô½½Ì¾¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ä¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èª°ã¤¤¤Î¶È³¦¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤´ë¶È¤ò¡×¤È¡¢¼«¤éµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ÇÂç¼ê´ë¶È¤Î´ÉÍý¿¦¸õÊä¤Ë±þÊç¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï»´Øë¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö½ñÎàÁª¹Í¤Ç¤³¤È¤´¤È¤¯Íî¤Á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÌÌÀÜ¤Ë¿Ê¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Íè¤Ê¤¤¡£120¼Ò¶á¤¯±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÌÀÜ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«3¼Ò¡£¤½¤ì¤â°ì¼¡ÌÌÀÜ¤ÇÉÔºÎÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÔºÎÍÑ¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø´ÉÍý¿¦·Ð¸³¡Ù¤À¤±¤Î¥·¥Ë¥¢¤ÏÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¼ê¤òÆ°¤«¤»¤ë¥¹¥¥ë¤«¡¢ÆÃÄê¤ÎÀìÌçÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÇ¯¼ý°Ý»ý¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¤È¿Éíå¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÆâÀ¯¼£¤äÉô²¼¤Î´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ÒÆâ¤À¤±¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¥ë¡Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¡Ë¤Ï¡¢°ìÊâ³°¤Ë½Ð¤ì¤ÐÌµ²ÁÃÍÆ±Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃ¯¤«²¶¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ä¡Ä¡×
ºÆ¸ÛÍÑ¤Î¿½¤·¹þ¤ß´ü¸Â¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²èÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÈáÄË¤ÊÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤«¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤ÊºÃÀÞ´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢Å¾¿¦»Ô¾ì¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤È¡Ö70ºÐ½¢¶È»þÂå¡×¤ÎÈ÷¤¨
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ4Ç¯ÈÇ Ï«Æ¯·ÐºÑ¤ÎÊ¬ÀÏ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¾¿¦Æþ¿¦¼Ô¤ÎÄÂ¶âÊÑÆ°¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡ÖÄÂ¶â¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë50Âå¸åÈ¾¤«¤é60Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÅ¾¿¦¤Ç¤Ï¡¢Á°¿¦¤ÎÄÂ¶â¤ò°Ý»ý¡¦Áý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÉý¤ÊÇ¯¼ý¥À¥¦¥ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£
Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¿ôÃÍ¤ÏÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»öÌ³Åª¿¦¶È¤ä´ÉÍýÅª¿¦¶È¤ÎÇÜÎ¨¤ÏÄã¤¯¡¢°ìÊý¤ÇÊÝ°Â¤Î¿¦¶È¡Ê·ÙÈ÷°÷¤Ê¤É¡Ë¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿¦¶È¡Ê²ð¸î¤Ê¤É¡Ë¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Ë¥¢¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÁªÂò»è¤Ï¶¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
65ºÐ°Ê¾å¤Î½¢¶ÈÎ¨¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2023Ç¯¡¢65¡Á69ºÐ¤Î½¢¶ÈÎ¨¤Ï52.0¡ó¡¢70¡Á74ºÐ¤Ï30.3¡ó¡¢75ºÐ°Ê¾å¤¬11.4¡ó¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢70Âå¤Ç¤âÆ¯¤¯¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶È¤¬¥·¥Ë¥¢¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¸ÂÄêÅª¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢´õË¾¤Î»Å»ö¤Ç´õË¾¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êº¤Æñ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿ÄêÇ¯Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹²¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢40Âå¡¦50Âå¤Î¤¦¤Á¤«¤é¡Ö¼Ò³°¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¥ë¡×¤òËá¤¡¢¼«¿È¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¾Íè¤ÎÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÍ£°ì¤ÎËÉ±Òºö¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¤½¤Î¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤Ø¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¥®¥ê¥®¥ê´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¸½Ìò¼Ò°÷¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
