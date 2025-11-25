¡ãPTA³èÆ°¥È¥é¥Ö¥ë¡ä¡Ö²ñÄ¹¤È²ñ·×¤¬¥Ç¥¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ä±³¤Ç¤·¤ç¡©ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê
11·î¤ÏÍèÇ¯¤ÎPTA¤ÎÌò°÷¤ò·è¤á¤ë»þ´ü¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£PTA¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤â±²´¬¤¯¾®¤µ¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¤¹¡£ÌÌÅÝ¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¡¢¶Ã¤¡¢¤½¤·¤Æ¶»¤¬ÄË¤à¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê3¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É1¡§¡ãPTAÉÔÎÑ¡ä¹â¹»¤ÎÌò°÷¤ÇÃË½÷¤ÎÅ¥¾Â¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¹â¹»¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤È¡¢¥È¥ß¥¿¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤ÏÌò°÷¤ØÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê·°Ïµ¤¤¬ÏÂ¤ä¤«¤ÊËÜÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢ºÇ½é¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢½é²ó¤Î±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¸å¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢¶Ã¤¤Î±½¤¬¹¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ä¥à¥é²ñÄ¹¤È²ñ·×¤Î¥ß¥½¥Î¥ª¤µ¤ó¤¬¤¢¤ä¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤â¤¤¤ë°û¤ß²ñ¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¡£³èÆ°¤Ç¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤PTAÉÔÎÑ¤Ï¡¢°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¢¤ëÌò°÷¤µ¤ó¤ÏÓñ¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸åÆü¡¢·ç°÷¤·¤¿Ìò°÷¤ÎÊç½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÉô¤Ë°ìÄÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£º¹½Ð¿Í¤Ï¡Ö¥ß¥½¥Î¥ª¥±¥ó¥¸¡×¡£²ñÄ¹¤Î¡ÈÁê¼ê¡É¤ÎÉ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤è¤½¤Ë¡¢Ìò°÷¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÏÃË½÷¤ÎÅ¥¾Â¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡§¡ãPTA¤Ï³Ú¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ë¡©¡ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤â¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Ê³Æ®¤¹¤ë¥Þ¥Þ
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤é¤·¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢¥Ê¥Ä¥ß¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤ÏPTAÌò°÷¤ò°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¯¤¸°ú¤¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡È²ñÄ¹¡É¤ËÅöÁª¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢°ú¤·Ñ¤®¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²Æº×¤ê³«ºÅ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÈÃÏ°è¤ÎÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¡Öº£Ç¯¤âÃæ»ß¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ë¡Ä¡Ä¡£¥Ñ¡¼¥È¤Ë»Ò°é¤Æ¤ËË»¤·¤¤¥Ê¥Ä¥ß¤µ¤ó¤ÎÊ³Æ®¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÊ¹¤¯¤Î¤ß¡£¾å¤Î³ØÇ¯¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ñÎÁ¤ò¤«¤½¸¤á¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤âÅöÆü¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ê¤¿¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ê¥Ä¥ß¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï²Æº×¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢Ê³Æ®¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3¡§¡ãSNS¤ÇÎ¥º§Êó¹ð¡äÊÝ°é±à»þÂå¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤ÈPTA¡ª
Â©»Ò¤Î¾®³Ø¹»PTA¤ËÆþ¤Ã¤¿¥æ¥¥Î¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÝ°é±à»þÂå¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Î¥ß¥µ¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ¯¤¯ÊìÆ±»Î¡¢µ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿Â¸ºß¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ß¥µ¤µ¤ó¤ÏÆü¾ï¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥æ¥¥Î¤µ¤ó¤â¤¤¤Ä¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¶á¶·¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ºÇ¶á¡¢¥ß¥µ¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬ºã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÆü¥ß¥µ¤µ¤ó¤ÎSNS¤ËÆÍÁ³¤Î¡È¤´Êó¹ð¡É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤½¤ÎÊó¹ð¤Ï·ÝÇ½¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸ÌÌ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï38¿Í¡Ä¡Ä¡£ÍÌ¾¿Í¤òµ¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤¹¡£Êó¹ð¤Ê¤é¡¢Ä¾ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤¢¤²¤ë¡©¡¡¿È¶á¤Ê¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê»ö¾ð¤¬SNS¤Ç¤µ¤é¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢¥æ¥¥Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò²¡¤¹¤Ù¤¤«¸ÍÏÇ¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Çµ¯¤¤ëPTA¤Î¥È¥é¥Ö¥ë
³Ø¹»¤È¤¤¤¦¾ì¤Çµ¯¤¤ë¡¢PTA¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¡²è¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ÎÊª¸ì¤â¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢PTA¤ÎÌò°÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡©¡¡¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢PTA¤ò·Ð¸³¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¡¡¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ìò°÷¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿Êý¤Ï¡¢¤É¤¦¤«Á°¸þ¤¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô
