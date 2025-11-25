¿·³ã¸©ÃÎ»ö¤Î¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¡ÈÍÆÇ§¡É ¡Ø¿®¤òÌä¤¦¡ÙÊýË¡¤ËÍ¿ÌîÅÞ¤«¤é»¿ÈÝ ¡ÖºÇ½é¤«¤é·ëÏÀ¤¢¤ê¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×ÈãÈ½¤â¡ÚÇðºê´¢±©¸¶È¯¡Û
11·î21Æü¡¢¿·³ã¸©¤Î²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤·¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©µÄ²ñ¤Ë¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÂÐ¤·¡¢Í¿ÌîÅÞ¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
22Æü¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯·ÐÊ¸²½¥»¥ß¥Êー¡£¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Âç¿Ã¤¬¾Î»¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡ÚÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¡Û
¡Ö²Ö³ÑÃÎ»ö¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤´·èÃÇ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¤È»×¤¦¡×
¡Ú¼«Ì±ÅÞ¡¡ã·Æ£ÍÎÌÀ ½°±¡µÄ°÷¡Û
¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÃÊ³¬¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇºÇ½ªÅª¤ËºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤´È½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÂº½Å¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¹ñ¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ºÆ²ÔÆ¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÎ©¾ì¤Î¼«Ì±ÅÞ¤¬²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡Ä
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö¸©µÄ²ñ¤«¤é¿®Ç¤¡¦ÉÔ¿®Ç¤¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬ÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ºÇÂç²ñÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÄ²ñ¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡µÆÅÄ¿¿µª»Ò ½°±¡µÄ°÷¡Û
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ºÇ½é¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦·ëÏÀ¤¢¤ê¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡ÚÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡¹õ´ä±§ÍÎ ½°±¡µÄ°÷¡Û
¡Ö¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¼«Ì±ÅÞ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÎ»ö¤À¤«¤é¡¢ÅöÁ³·ëÏÀ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
Äê´üÂç²ñ¤ò³«¤¤¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¤½¤Î¼êË¡¤òÌäÂê»ë¡£
¡ÚÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¡¡À¾Â¼ÃÒÆàÈþ ÂåÉ½¡Û
¡Ö¡Ê²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬¡Ë¡Ø¿È¤òÅÒ¤·¤Æ¿®¤òÌä¤¦¡Ù¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È¤ÏÁ´¤¯Éä¹ç¤·¤Ê¤¤É½ÌÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×
¤«¤Ä¤ÆÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¸¶È¯ÌäÂê¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿ÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¤â¡£
¡ÚÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÊÆ»³Î´°ì ½°±¡µÄ°÷¡Û
¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¤ä¤êÊý¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿®¤òÌä¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¤È¸À¤¦¤Ù¤¡×
¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢µÄ²ñ¤òÁª¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸©Ì±¤Î¿³È½¤ò¶Ä¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÊÆ»³Î´°ì ½°±¡µÄ°÷¡Û
¡ÖºÇ¸å¤Ï¸©ÃÎ»öÁªµó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÇÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
°ìÊý¡¢ÅÞÀª³ÈÂç¤Î¤¿¤á¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï¤½¤â¤½¤â¹ñºö¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤ÎÈ½ÃÇ¤òÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¿ºÍÕ²ìÄÅÌé ´´»öÄ¹¡Û
¡ÖºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤òÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎÄ¹¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡£¤³¤ì¤Ï¹ñ¤¬¤â¤Ã¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¡£ºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤òÃÎ»ö¤¬¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÌåÀä¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×
¤¿¤À¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Üー¥ë¤Ï¸©µÄ²ñ¤Ø¤ÈÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ú¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¡´äÂ¼ÎÉ°ì ´´»öÄ¹¡Û
¡ÖÃÎ»ö¤ÎÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤ò¤³¤ì¤«¤é¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
¡ÚÌ¤Íè¤Ë¤¤¤¬¤¿¡¡ÂçÞ¼·ò ÂåÉ½¡Û
¡Ö¼«¤é¤Î¿¦¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¸©µÄ²ñ¤Ç¿®Ç¤¡¦ÉÔ¿®Ç¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÇ½Æ°Åª¤ËÌä¤¦¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£ºÆ¹Í¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµÄ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ÏºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£