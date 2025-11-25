ºå¿À¡¦¿¹²¼¡¡Íèµ¨Ï¢ÇÆ¤Ø¿À¥×¥ì¡¼ºÆ¤Ó¡ª¸ø³«±Ç²è¤Ë¹¥¥×¥ì¡¼Â¿¿ôÅÐ¾ì¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»Ä¤»¤¿¡×
¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¡Ö£Ô£Ï£È£Ï¥·¥Í¥Þ¥ºÀ¾µÜ£Ï£Ó¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Øºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ï£Æ£Æ£É£Ã£É£Á£Ì¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡¡£²£°£²£µ¡¡¡Ý±É¸÷¤Î¸×Æ»¡Ý¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ë¼«¿È¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¡£¥ª¥Õ¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¡¢Íèµ¨¤â¡È¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡É¤Ð¤ê¤Î³èÌö¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡´·¤ì¤Ê¤¤±Ç²è´Û¤Ç¤â¡È¿¹²¼·à¾ì¡É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¾å±Ç¸å¡¢ÇÜÎ¨£´£°ÇÜ°Ê¾å¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿£³£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥È¡¼¥¯¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¿¹²¼Áª¼ê¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç´î¤ó¤À¡£
¡¡²¿¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤«¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È²óÅú¡£¸«»öÅªÃæ¤À¡£°ì¤ÄÌÜ¤¬£··î£±£³Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î¶å²ó¡¢£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Ê¤ª¤â£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£±¦Íã¤Ø¤ÎÂçÈôµå¤òËÜÎÝ¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯ÊÖµå¤·¡¢»°Áö¤ò»É¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó¤ÄÌÜ¤¬£··î£²Æü¡¦µð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¡£Æ±ÅÀ¤ÎÈ¬²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÆóÎÝ¤«¤éËÜÎÝ¤òÁÀ¤¤¡¢Êá¼ê¡¦¹ÃÈå¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤¿¡È¿À¤Î¼ê¡ÉÁöÎÝ¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢µå¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬±Ç²è´Û¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£µ²±¤Ë»Ä¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¿¹²¼¤âËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤À¤±°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»Ä¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤È¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£·ÑÂ³Åª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡º£µ¨¤Ï¾¡ÍøÂÇÅÀ¡Ö£²£°¡×¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££±£¹£¸£µÇ¯¤Ë¥Ð¡¼¥¹¤¬µÏ¿¤·¤¿µåÃÄºÇÂ¿¤Î¡Ö£²£²¡×¤ËÇ÷¤ë¿ô»ú¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê°ìÂÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°¤Ë½ÐÎÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÂÇ¤Äµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç·ë²Ì¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤±¤Ð¾¡¼ê¤Ë·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Íèµ¨¤Ø¤â¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥ª¥Õ¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤«¡£¤¿¤À¤ä¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤è¤êÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼«¼ç¥È¥ì¤Î¤ä¤êÊý¡£¤½¤ì¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤À¤±¡×¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤Î¥×¥é¥ó¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î¡È¿À¥×¥ì¡¼¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÅ¾å¤Ç¤Ï¡ÖÏ¢ÇÆ¤·¤¿¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë°ì¤Ä¤â¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶áËÜ¤µ¤ó¸«½¬¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤ËÌîµå¤ÇÌ¥¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤â¤Þ¤¿¡¢µå¾ì¤Ç¤â¶äËë¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä¡£
¡¡¢¡¿ÀÁöÎÝ¡Ê£··î£²Æü¡¢µð¿ÍÀï¡Ë£°¡Ý£°¤ÎÈ¬²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¡¢Âç»³¤ÎÍ··â¶¯½±ÂÇ¤Ç°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤òÆÍ¤¤¤¿¡£¹ÃÈå¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò¶Ê·Ý¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤ÆËÜÎÝ¤ò¥¿¥Ã¥Á¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ÇÈ½Äê¤¬Ê¤¤ê¡¢·è¾¡ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤ò¿¨¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è»à¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¥ì¡¼¥¶¡¼ÊÖµå¡Ê£··î£±£³Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ë¶å²ó¤Ë£±ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¼é¤ê¤Ç´ñÀ×¤Î¹¥ÊÖµå¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤¿»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÉð²¬¤ò¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁ÷µå¤Ç»É¤·¡¢»î¹ç½ªÎ»¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¤¬Íè¤¿¤éÀäÂÐ»É¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤êÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£