¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ»á¡Ê£´£°¡Ë¤¬¡¢£²£³Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Ø¤Î¤³¤Þ¤ä¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤ò´Ó¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¤ÎÎ¹Î©¤Á¤Ë¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤âÀË¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤Ï¡¢²ÖÂ«¤ò¼êÅÏ¤·¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤ÈÌÁÍ§¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬»×¤ï¤ºÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢Ä¹Ìî»á¤âÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÀËÊÌ¥à¡¼¥É¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï²¹¤«¤ÊÍ¾±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡µ¤¸¯¤¤²°¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÍÊÁ¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·Á¤ÇÉ½¤ì¤¿¡£Ä¹Ìî¤ÈºäËÜ¤ÎµÇ°»£±Æ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£µ¨¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤ÎÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡ÖÍ¦¿Í¤µ¤ó¤Èµã¤¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÄ¹Ìî»á¤¬¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¡¢´¶¾ð¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂ¤ÏÉâ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¡£¤¢¤ì¤¬Ä¹Ìî¤µ¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶Æ°¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Î¤¾¤¤¤¿à¤é¤·¤¤»ÅÁð¡Ê¤·¤°¤µ¡Ëá¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÌçÏÆ¤Ë¤è¤ì¤Ðº£µ¨¡¢ÂÇ·âÉÔ¿¶¤ÇÆó·³Êë¤é¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÄ¹Ìî»á¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤½õ¸À¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ò¤È¸À¤ò¤¯¤À¤µ¤ë»þ¤Î´Ö¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤¬ËÜÅö¤Ë»É¤µ¤ë¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤âÇØÃæ¤Ë¤â½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾Êý¤Î°ÕÌ£¤Ç¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Âº·É¤Î»×¤¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¡ÖÄ¹Ìîµ×µÁ¡×¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿£²£°£²£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤â¡¢¤³¤¦¿¼¤¤´¶³´¤ò¸ì¤ë¡£¡ÖÄ¹Ìî¤µ¤ó¤ÈÌîµå¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥ª¥ë¤â¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤âÇã¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Æ¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤é¤¤µã¤¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£·¤Î¥¿¥ª¥ë¤Ï»å¤¬¤Û¤Ä¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤â¼Â²È¤ÇÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æó·³¤Ç¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¡Öµ®½Å¤Ê´ü´Ö¡×¤Ë¤Ï¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¾õ¶·È½ÃÇ¤äµ»½ÑÌÌ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°Ê¹¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÏËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê±ºÅÄ¡Ë¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÇØÃæ¤Ç¼¨¤¹¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»ÑÀª¤Ï¼ã¼ê¤Ë¶¯¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî»á¤ÎÌ¾¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬Ì¾»ÄÀË¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â£ÇÀï»Î¤¿¤Á¤ÏÇØÈÖ¹æ£·¤¬»Ä¤·¤¿àÃÖ¤ÅÚ»ºá¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢³Î¤«¤Ê°äÅÁ»Ò¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤éÃÃÏ£¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£