¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡Û¸åÆ£ÍÎ±ûµª¤¬¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¸å¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¡Ö¸åÆ£³×Ì¿·³¡×¤ÎÁý¿£¡õÀ¤³¦¿Ê½Ð
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£´ÆüÄ®ÅÄÂç²ñ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ô£Ì¡Ë¡×£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ê£´£¶¡Ë¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡Ê£´£³¡Ë¤Î¡ÖÈûº»Ìç¡×¤¬¹â¶¶ÍµÆóÏº¡Ê£´£´¡Ë¡¢¥Á¥§¡¼¥º¡¦¥ª¡¼¥¨¥ó¥º¡Ê£³£µ¡ËÁÈ¤«¤é½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£ÃÄÂÎ¤Ë¡Ö¸åÆ£³×Ì¿¡×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¸åÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£´ÅÙÌÜ¤Î£×£Ô£ÌÀ©ÇÆ¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ë¤ï¤«¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö¸åÆ£³×Ì¿·³¡×¤ÎÍèÇ¯¤ÎÌîË¾¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¸åÆ£¤¬¥ª¡¼¥¨¥ó¥º¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂÎÀª¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¤¬¥«¥Ã¥È¡£¹çÂÎµ»¹¶Àª¤ÇµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¾ÃÅô¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡ÖºÇ¹â¤Î£±¾¡¤À¡£¤³¤ì¤¬Èûº»Ìç¤ÎËÜÍè¤Î»Ñ¤À¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡£×£Ô£ÌÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÏÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡õ£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¡£¸åÆ£¤Ïº£Ç¯¤Î£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤ÎÂè£°»î¹ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥ó¥Ü¡¼¡×¤Ç¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£²Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ£²·îÂçºåÂç²ñ¤Ç¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤«¤éÈá´ê¤ÎÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¡Ö¸åÆ£³×Ì¿¡×¤ÇÃÄÂÎ¤ò¤â¤êÎ©¤Æ¤¿¸åÆ£¤À¤±¤Ë¡¢¸½ÃÊ³¬¤ÇÇ¯´ÖºÇÂç¶½¹Ô¤Î¥«¡¼¥É¤¬Ì¤Äê¤Ê¤Î¤Ï´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¡¢¤Þ¤¿¥é¥ó¥Ü¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ø²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¥É¡¼¥à¤Ç¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ø³×Ì¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î£×£Ô£Ì¤ÏÇØ¿å¤Î¿Ø¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍ¥¾¡¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î³èÌö¤ËÉÕ¿ï¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö¸åÆ£³×Ì¿·³¡×¤âÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¶¤ÎÇ§¼±¤Ç¤Ï²¶¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡¢£Ù£Ï£È¡¢ÅÄ¸ý¡ÊÎ´Í´¡Ë¡¢£È£Á£Î£Á£Ï£Ë£Á¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¿å¿¹Í³ºÚ¤µ¤ó¡¢»²ËÅ¤È¤·¤Æ¥È¥Á¥ª¥ó¥¬¡¼¥»¥Ö¥ó¡ÊÃí¡¦¿·³ã¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ë¡¢±þ±çÃÄÄ¹¤Ë½ñÆ»²È¤ÎÃÝÆâ¼ëè½¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ³×Ì¿¥¿¥ª¥ë¤ò·Ç¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¸«½¬¤¤¤È¤·¤ÆÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾¾ËÜ¡ÊÃ£ºÈ¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦ÍèÇ¯¡¢¸åÆ£³×Ì¿·³¶½¹Ô¤òÌÜÉ¸¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³×Ì¿¥¿¥ª¥ë¤ò·Ç¤²¤¿¤À¤±¤Î¿å¿¹¤Ï¥¹¥ó¥Ê¥êÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ¾ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸åÆ£³×Ì¿·³¤Ø¤Î²ÃÆþ¾ò·ï¤Ï²¿¤È¤âÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¥¨¥É¥â¥ó¥ÉËÜÅÄÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¸åÆ£³×Ì¿·³¤ÎÀ¤³¦Å¸³«¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤Ë¤Ï£×£×£Å¤Î¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥º¤ä¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶ÂçÊª¥ì¥¹¥é¡¼¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖÈà¤é¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¤Ï»î¹ç¤â¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥º¤Ï»£±Æ»þ´ü¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£Èà¤é¤â¤¼¤Ò¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Î»þ¤Ë²ñ¤¨¤¿¤é´«Í¶¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¿Ô¤¤ÌÌîË¾¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢³×Ì¿¤Î²Ð¤ÏÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¡£